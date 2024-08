Criança de dois anos é encontrada com vida dois dias após desaparecer no Paraná

Um menino de 2 anos e dois meses de idade, chamado Arthur, foi encontrado com vida neste domingo (18), após ter desaparecido na tarde de sexta-feira (16) na área rural de Cambira, no norte do Paraná. A criança foi encontrada por equipes do Corpo de Bombeiros.

As equipes informaram que o menino estava consciente quando foi localizado. A criança foi encaminhada ao Hospital da Providência, na cidade de Apucarana, onde deve receber atendimento médico e realizar exames.

A corporação afirmou que em breve deve divulgar mais detalhes.

Buscas desde sexta-feira

Na sexta-feira, segundo informações do Corpo de Bombeiros, a criança estava brincando no quintal do sítio da família, na região da Estrada Marumbi, por volta das 17h, quando desapareceu. As buscas começaram na noite do mesmo dia e contaram com o apoio de drones, helicóptero e também cães farejadores.

Nas buscas, a Polícia Militar divulgou um cartaz com foto da criança e detalhes sobre o desaparecimento.

Além do 11º Grupamento de Bombeiros de Apucarana, que está coordenando as buscas, voluntários da Defesa Civil de Arapongas, do Comando Regional da Polícia Militar (CRPM) de Londrina e do 10º Batalhão de Polícia Militar (BPM) auxiliaram nos trabalhos.