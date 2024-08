Criança morre após cair de brinquedo na escola em Barretos, em SP; veja o que se sabe

Uma criança de cinco anos morreu na última quinta-feira (15) após cair de um brinquedo na escola particular onde estudava em Barretos (SP). As informações são do g1.

Arthur Marcondes Maciel teria tentado escalar uma casa de brinquedo de dois metros de altura, que ficava encostada na parede da área social. A hipótese foi levantada pelo delegado que acompanha o caso, Marcelo Gambi Alves, após perícia no local.

"Aparentemente, a criança tentou escalar esta estrutura, que deve ter mais ou menos uns dois metros de altura, e, nesta tentativa de escalada, essa casinha caiu sobre ela, provocando esse acidente e a posterior morte da criança", disse o delegado ao g1.

Menino estava em aniversário de outro aluno

A polícia já identificou as testemunhas que estavam no momento do acidente. Elas serão ouvidas na próxima semana.

No momento da queda, Arthur participava de um aniversário de outro aluno. A criança foi socorrida e encaminhada à Santa Casa de Barretos, mas não resistiu aos ferimentos. A escola decretou luto e lamentou a morte do menino.

Crianças estavam com monitores

Ainda de acordo com o delegado, uma equipe havia sido contratada para monitorar as crianças. "Elas não estavam sozinhas", disse. Em nota à TV Globo, a escola disse que os equipamentos usados são novos e recebem manutenção constante.

"As atividades da recreação são permanentemente acompanhadas por profissionais da escola, que socorreram a criança de imediato e a levaram à Santa Casa de Barretos, onde infelizmente não resistiu aos ferimentos", disse a escola.

A instituição de ensino também disse que está à disposição das autoridades e que dará toda a assistência necessária à família.