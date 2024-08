Criança de três anos cai do sétimo andar de prédio e morre em Salvador

Uma criança de três anos caiu do sétimo andar de um prédio e morreu em Salvador (BA), na noite desta sexta-feira (16). Segundo informações apuradas pela TV Bahia, a menina foi identificada como Saori Dantas Santiago Sales e caiu na garagem do edifício, na rua Rodolfo Pimentel, no bairro Brotas.

A Polícia Militar informou que, até o momento, o caso é investigado como queda acidental. Ainda não há informações sobre as circunstâncias do acidente.

O corpo da criança foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), onde passará por necropsia. No momento, a Polícia Civil aguarda os laudos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) e colhe depoimentos dos familiares para esclarecer o caso.