'Doença misteriosa' que matou mais de 50 pessoas no Congo pode ser malária, dizem autoridades

A República Democrática do Congo registrou a morte de 52 pessoas devido a uma "doença misteriosa". As autoridades locais de saúde informaram, nesta quinta-feira (27), consideram que pode ter sido intoxicação alimentar ou malária. Conforme a Folha de S.Paulo, o surto teve início em dezembro do ano passado na província de Equateur.

Dentre os sintomas apresentados, estão: perda de peso, vômitos, fadiga e febre. O diretor-geral do Instituto Nacional de Saúde Pública do Congo, Dieudonne Mwamba, contabilizou pelo menos 943 pessoas com essa "doença misteriosa". Apesar de acreditar que o diagnóstico é realmente de malária, ele ainda não descartou a possibilidade de intoxicação alimentar.

A Organização Mundial de Saúde, por sua vez, identificou 1.096 casos, contabilizando 60 mortes que se enquadram na doença. O órgão está intensificando a vigilância no país, e declara que tem trabalhado com as autoridades locais para conduzir mais investigações sobre o caso.

Em boletim de fevereiro, a OMS ainda detalhou ter recebido relatos de crianças que comeram carcaça de morcego.

