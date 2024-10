Entregador pula de varanda para impedir roubo de moto na Argentina: 'Desespero'

O argentino Luis Escalada, de 40 anos, viveu um episódio de tensão e heroísmo na última semana. Ao ver que a motocicleta que comprou para trabalhar estava sendo roubada por dois homens, ele não pensou duas vezes e pulou da sacada do prédio. A atitude conseguiu espantar os criminosos, mas também causou uma fratura no quadril por conta da queda.

O caso capturado por uma câmera de segurança aconteceu na província de San Juan, cerca de 2 km de distância da capital Buenos Aires. Nas imagens divulgadas pelo jornal argentino La Nación, é possível ver o momento em que dois homens em uma moto param ao lado da motocicleta de Escalada, que estava estacionada na frente do prédio em que Luis mora.

Pouco tempo depois, o trabalhador aparece na sacada do prédio gritando com os homens enquanto se joga do primeiro andar, a aproximadamente dois metros de altura do solo. A dupla de assaltantes se assustou com a cena e fugiu do local. O vídeo mostra Escalada ainda dando alguns passos, antes de cair no chão com a mão na coxa esquerda.

O salto foi descrito pelo homem como “um estado de desespero, veio da alma”. Escalada trabalha como entregador e afirmou que a moto é o único instrumento de trabalho. “Eu ainda estou pagando ela”, comentou em vídeo enviado pelos amigos ao veículo argentino.

Por conta da fratura no quadril, o homem precisou ficar uma semana de repouso no hospital e depois em casa. Ele ainda espera uma prótese para voltar a trabalhar. O equipamento não é barato, por isso, Escalada conta com doações de pessoas que se sensibilizaram com a história.

Segundo o La Nación, uma campanha online foi criada para ajudar o entregador, e os amigos garantem que as doações continuam chegando. Escalada se diz feliz pela viralização do caso, que rendeu mensagens carinhosas e positivas.

“Vou doar o que sobrar para os idosos, que respeito muito, pois são os que mais precisamos cuidar”, disse ao jornal. “É preciso ser grato e justo, e isso é o que vai preencher minha alma e me tornar uma pessoa melhor", afirmou.