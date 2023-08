Homem compra três assentos em avião para viajar com cachorro; veja

Um voo de Los Angeles até Nova York teve um passageiro diferente: um dogue alemão que ocupou dois assentos ao lado do seu tutor, Gabriel Bogner, de 27 anos. As informações são do Estadão.

Um vídeo que mostra a viagem da dupla foi publicado no Tik Tok. O tutor, Gabriel, explicou que a cadela Darwin não cabe na maior caixa de transporte de avião e, por isso, precisou viajar nos bancos, com os demais passageiros.

Animais da raça dogue alemão podem pesar até 90 kg e ter até 90 cm de altura.

Gabriel Bogner aponta que Darwin é seu cão de apoio e sua companhia constante. O tutor convive com a doença de Crohn, uma doença inflamatória intestinal que deixa a pessoa com dores.

Em vídeo, Bogner tirou algumas dúvidas de seguidores e rebateu algumas críticas. Ele afirmou, por exemplo, que os tripulantes e as pessoas em geral no aeroporto estavam animados em ver a pet.