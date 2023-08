Filme cearense "Mais Pesado é o Céu" vence quatro prêmios no Festival de Gramado

O Festival de Cinema de Gramado anunciou, na noite de sábado (19), os vencedores da 51ª edição do evento. O cinema cearense foi destaque na premiação. O longa-metragem "Mais Pesado é o Céu", dirigido por Petrus Cariry, foi reconhecido com quatro prêmios.

A produção venceu em "Melhor Direção", "Fotografia" (ambos para Petrus), "Montagem" (para Firmino Holanda e Petrus) e "Prêmio Especial do Júri", entregue à atriz Ana Luiza Rios. O Festival é considerado um dos principais eventos de cinema do país. Reúne anualmente grandes nomes da dramaturgia nacional.

"Mais Pesado é o Céu" foi filmado nos municípios de Quixadá e Nova Jaguaribara. Na história, Antônio (Matheus Nachtergaele) e Teresa (Ana Luiza Rios) são ex moradores de Jaguaribara, cidade que sumiu do mapa após ser submersa pelas águas do Açude Castanhão. Após acolher uma criança abandonada, os dois iniciam uma difícil jornada pelas estradas do sertão.

Outras produções filmadas e também construídas pelo cinema do Ceará participaram do festival. O documentário "Memórias da Chuva", de Wolney Oliveira, concorreu na mostra "longas-metragens documentais.

Cearenses em Gramado

Pelas redes sociais, Petrus Cariry agradeceu a comissão curadora e a organização do evento. Destacou também todo o trabalho da equipe na realização do filme.

Legenda: Petrus Cariry e os Kikitos conquistados no 51º Festival de Cinema de Gramado Foto: Edison Vara/Agência Pressphoto

"Viva o cinema brasileiro! Aproveito e mais uma vez agradeço a equipe técnica e elenco! Obrigado pela dedicação! Vocês são demais!", compartilhou.

Petrus Cariry Filmamos em 2021, durante uma pausa da pandemia, contornando todas as dificuldades de gravar na estrada, mas sempre acreditando no potencial de um projeto que deseja discutir o Brasil machucado de hoje. É uma alegria imensa levar esses prêmios para casa e representar o Ceará e o Nordeste em um dos festivais mais importantes do país”

A atriz Ana Luiza Rios também parabenizou a equipe do longa. "Sensação de reconhecimento do nosso trabalho como atrizes, atores e atorxs é como a da melhor onda do mar batendo no peito!", explicou a artista.

"Mais Pesado é o Céu" é o sétimo longa-metragem de Petrus Cariry. Além de Nachtergaele e Rios, o elenco ainda traz nomes como Silvia Buarque, Danny Barbosa e Buda Lira. A produção é de Bárbara Cariry, por meio da Iluminura Filmes, e a distribuição está a cargo da Sereia Filmes.

Filme do Mussum brilha

O longa de Silvio Guindane, "Mussum - O Filmis", levou seis troféus Kikitos para casa. Além de "Melhor Filme", a cinebiografia de Antônio Carlos Bernardes (1941-1994), o querido "Mussum", ganhou como "Melhor Filme por Júri Popular", "Melhor Ator", "Melhor Ator Coadjuvante", "Melhor Trilha Musical" e "Menção Honrosa".

‘Tia Virgínia’, dirigido por Fábio Meira, acumulou um total de seis troféus. Em 2023, o Festival de CInema de Gramado homenageou as atrizes Laura Cardoso e Léa Garcia (que morreu durante o festival, em Gramado, aos 90 anos).

Filmografia de Petrus Cariry

Petrus Cariry nasceu no Ceará, em 1977. Realizou nove curtas-metragens entre 2002 e 2010, entre eles “A Velha e o Mar”, “Dos Restos e das Solidões” e “A Montanha Mágica”. Em 2007, dirigiu o drama familiar “O Grão”, seu primeiro longa-metragem, que deu início ao que intitulou de "Trilogia da Morte", composta também por “Mãe e Filha” (2011) e “Clarisse ou Alguma Coisa Sobre Nós Dois” (2015).

Legenda: Petrus Cariry recebe o prêmio de Melhor Fotografia Foto: Edison Vara/Agência Pressphoto

Juntos, os primeiros longas ganharam mais de 70 prêmios em festivais de cinemas nacionais e internacionais. Depois de “O Barco” (2018), dirigiu o documentário “A Jangada de Welles” (2019), ao lado de Firmino Holanda, e a ficção “A Praia do Fim do Mundo”, ainda inédita em circuito comercial.

Lista dos premiados

Melhor filme

Mussum, O Filmis - Silvio Guindane

Melhor Direção

Petrus Cariry - Mais Pesado é o Céu

Melhor filme (júri popular)

Mussum, O Filmis - Silvio Guindane

Melhor filme (júri da crítica)

Tia Vírginia - Fábio Meira

Menção Honrosa

Vera Valdez - Tia Virgínia

Martin Macias Trujillo - Mussum - O Filmis

Prêmio especial do júri

Ana Luiza Rios - Mais Pesado é o Céu

Melhor ator

Aílton Graça - Mussum, O Filmis.

Melhor atriz

Vera Holtz - Tia Virgínia

Melhor ator coadjuvante

Yuri Marçal - Mussum, O Filmis

Melhor atriz coadjuvante

Neusa Borges - Mussum, O Filmis

Melhor fotografia

Mais Pesado é o Céu - Petrus Cariry

Melhor roteiro

Tia Virgínia - Fábio Meira

Melhor montagem

Mais Pesado é o Céu - Firmino Holanda e Petrus Cariry

Melhor direção de arte

Tia Virgínia - Ana Mara Abreu

Melhor Trilha Musical

Mussum, O Filmis - Max de Castro

Melhor desenho de som

Tia Virgínia - Ruben Valdés