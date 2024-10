Dono do Telegram é denunciado por agressão contra filho e não pagamento de pensão

Dono do aplicativo de troca de mensagens Telegram, o russo Pavel Durov foi acusado de agredir o filho mais novo e não pagar pensão alimentícia. As denúncias foram feitas pela antiga companheira dele, Irina Bolgar, mãe de três filhos do bilionário, e publicadas pelo jornal The New York Times nessa quinta-feira (3).

Segundo o relato da mulher à polícia suíça, o empresário teria agredido o filho caçula mais de cinco vezes entre 2021 e 2022. Em um dos episódios, há três anos, ele teria batido na criança, que na época tinha 3 anos, com tanta força que ela foi empurrada até o lado oposto de uma sala.

Veja também Mundo Fundador do Telegram diz ter mais de 100 filhos biológicos em 12 países; entenda Mundo Mark Zuckerberg supera Jeff Bezos e se torna a 2ª pessoa mais rica do mundo

Em outra ocasião, ainda no mesmo ano, o pai teria sacudido o menino com tanta violência que ele teve uma concussão — espécie de lesão cerebral que, geralmente, ocasiona perda temporária de consciência. Após o caso, o garoto teria apresentado problemas para dormir por vários meses. As informações também são da Forbes.

Bolgar detalhou que ela e os filhos não veem Durov desde setembro de 2022. Na época, a mulher teria alertado o companheiro que procuraria as autoridades caso ele não mudasse o comportamento abusivo.

Então, em novembro daquele ano, o bilionário parou de enviar a pensão alimentícia dos filhos. No período, o acordo era que o empresário enviaria cerca de 150 mil euros por mês aos herdeiros — aproximadamente R$ 900 mil, conforme cotação dessa quinta-feira.

Em maio do ano passado, Bolgar recebeu a custódia exclusiva dos filhos do ex-casal. Neste ano, ela voltou a recorrer à Justiça, desta vez para solicitar a regularização do pagamento da pensão. Na ação, ela pede 125 milhões de francos suíços — cerca de R$ 800 milhões.

Segundo a Forbes, a fortuna de Durov é estimada em 15,5 bilhões de dólares, mais ou menos R$ 85 bilhões.

Prisão

Em 24 de agosto, o russo foi preso no aeroporto de Bourget, nos arredores de Paris, França, acusado de ser cúmplice de tráfico de drogas, crimes contra crianças e fraudes porque o Telegram não oferece ferramenta de moderação e não coopera com as autoridades que combatem esses crimes. Ele foi solto quatro dias depois.

O bilionário é suspeito de não tomar medidas para impedir o uso do app para fins criminosos. Notícias veiculadas na Europa afirmam que a Justiça considera que a falta de moderação na plataforma torna Durov cúmplice de diversos crimes.

As alegações contra Durov, que também é cidadão francês, incluem que sua plataforma está sendo usada para material de abuso sexual de crianças e tráfico de drogas, fraude e cumplicidade em transações do crime organizado, e que o Telegram se recusou a compartilhar informações ou documentos com investigadores quando exigido por lei.