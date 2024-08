Pavel Durov, fundador do Telegram, é libertado da custódia policial na França

O russo Pavel Durov, fundador e atual CEO do Telegram, ficou livre da custódia policial após decisão de promotores franceses nesta quarta-feira (28). O bilionário ficou quatro dias sendo interrogado sobre alegações de que o aplicativo de mensagens estaria sendo usado para atividades ilegais.

"Um juiz de instrução encerrou a custódia policial de Pavel Durov e o levará ao tribunal para uma primeira aparição e uma possível acusação", disse um comunicado do escritório do promotor de Paris.

No último sábado (24), Durov foi detido quando descia de seu jato particular na pista do aeroporto de Le Bourget, nos arredores de Paris, na França. Ele havia acabado de chegar do Azerbaijão e, de acordo com jornais franceses, havia um mandado de busca contra o empresário. O russo teria 12 supostas violações criminais.

Investigações contra Durov

O CEO da rede é suspeito de não tomar medidas para impedir o uso do Telegram para fins criminosos. Notícias veiculadas na Europa afirmam que a Justiça considera que a falta de moderação na plataforma torna Durov cúmplice de diversos crimes.

As alegações contra Durov, que também é cidadão francês, incluem que sua plataforma está sendo usada para material de abuso sexual de crianças e tráfico de drogas, fraude e cumplicidade em transações do crime organizado, e que o Telegram se recusou a compartilhar informações ou documentos com investigadores quando exigido por lei.

Além da Rússia e da França, Durov tem cidadania dos Emirados Árabes Unidos e da ilha caribenha de São Cristóvão e Nevis, o que complica o caso de sua detenção em Paris.