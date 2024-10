Brasileira e marido português são assassinados em barbearia de Lisboa

Uma brasileira identificada apenas como Fernanda Júlia e o marido dela, Bruno Neto, foram assassinados a tiros, na tarde desta quarta-feira (2), em uma barbearia localizada em Santa Apolônia, em Lisboa, Portugal. O crime foi registrado por volta de 13h30, segundo comunicado da polícia enviado ao portal Notícias ao Minuto.

Além do casal, também foi vítima dos disparos o dono do estabelecimento, identificado como Carlos Pina, de 43 anos.

Informações preliminares divulgadas pela imprensa portuguesa dão conta de que o alvo do assassino seria apenas Pina, que teria se recusado a cortar o cabelo do suspeito. Com raiva, o homem teria ido ao próprio carro buscar uma arma e voltado para matar o empresário.

Legenda: Carlos Pina era o dono da barbearia. Ele também foi assassinado Foto: Reprodução/Redes Sociais

De acordo com o Notícias ao Minuto, Fernanda e Bruno estavam do lado de fora da barbearia, prestes a solicitar os serviços do lugar, quando toparam com o atirador e também foram baleados. Os corpos deles foram encontrados na calçada.

Até a publicação desta matéria, o suspeito ainda não havia sido encontrado pela Polícia.

Brasileira estaria grávida

O Notícias ao Minuto e a emissora local TVC apuraram que a brasileira poderia estar grávida, mas essa informação não foi confirmada oficialmente.

O colunista Gian Amato, do O Globo, escreveu que o triplo homicídio "chocou Portugal". Ele disse ainda que Fernanda e Bruno são pais de Maria e João e estavam à espera do terceiro filho. Os dois trabalhavam como taxistas.

Amato também apurou que o desentendimento entre o assassino e o empresário teria acontecido porque o criminoso não agendou hora no salão.