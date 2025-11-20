Fortaleza e Caucaia terão abastecimento de água suspenso nesta sexta (21)

Uma manutenção emergencial afetará o fornecimento de água em Fortaleza e Caucaia, na Região Metropolitana, nesta sexta-feira (21).

Os reparos serão feitos das 9 horas às 21h pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh), com o objetivo de retirar um vazamento em uma adutora de água bruta que abastece a Estação de Tratamento de Água Oeste (ETA Oeste).

Para executar o serviço, o órgão terá de paralisar temporariamente o funcionamento da estação de tratamento, o que deve afetar diversos bairros das duas cidades.

Veja também Ceará Policial resgata bebê esquecida dentro de carro por duas horas em Fortaleza Ceará Edcley Teixeira nega venda de gabaritos do Enem para alunos do Pará

Veja os bairros de Fortaleza e Caucaia que poderão ser afetados

Alagadiço; Amadeu Furtado; Antônio Bezerra; Arianópolis; Araturi; Barra Nova; Barra do Ceará; Benfica; Bom Futuro; Camurupim; Carlito Pamplona; Carrapicho; Centro de Caucaia Cristo Redentor; Curicaca; Damas; Emboaçá; Farias Brito; Floresta; Granja Lisboa; Guaié; Guajiru; Icaraí; Iparana; Itambé; Jacarecanga; Jardim América; Jardim Guanabara; Jardim Icaraí; Jardim Iracema; José Bonifácio; Loteamento Granja Icaraí; Loteamento Planalto Pacheco; Mestre Antônio; Metrópole; Monte Castelo; Nova Metrópole; Pacheco; Padre Andrade; Padre Romualdo; Parque Araxá; Parque Deodato; Parque Estrela; Parque Leblon; Parquelândia; Parreão; Paumirim; Pirambu; Presidente Kennedy; Quintino Cunha; Rodolfo Teófilo; Salina Margarida; São Gerardo; Tabuba; Vila Ellery; Vila União; Vila Velha.

Veja também Ceará Após incêndio, Banco de Leite do César Cals atende de forma remota; veja como doar

Retomada do fornecimento de água

O abastecimento será retomado gradualmente logo após a conclusão dos trabalhos, segundo a Cogerh.

"Como o sistema opera por pressão, as áreas centrais devem ser restabelecidas primeiro. Já as regiões mais elevadas poderão levar até 48 horas para a completa normalização do abastecimento", informou o órgão, acrescentando que imóveis com caixa d'água cheia podem não sentir os efeitos da interrupção.

Durante a suspensão no fornecimento, a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) orienta que a população priorize o uso da água para o consumo humano e atividades essenciais.