Fortaleza e Caucaia terão abastecimento de água suspenso nesta sexta (21)
Os reparos serão feitos das 9 horas às 21h.
Uma manutenção emergencial afetará o fornecimento de água em Fortaleza e Caucaia, na Região Metropolitana, nesta sexta-feira (21).
Os reparos serão feitos das 9 horas às 21h pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh), com o objetivo de retirar um vazamento em uma adutora de água bruta que abastece a Estação de Tratamento de Água Oeste (ETA Oeste).
Para executar o serviço, o órgão terá de paralisar temporariamente o funcionamento da estação de tratamento, o que deve afetar diversos bairros das duas cidades.
Veja os bairros de Fortaleza e Caucaia que poderão ser afetados
- Alagadiço;
- Amadeu Furtado;
- Antônio Bezerra;
- Arianópolis;
- Araturi;
- Barra Nova;
- Barra do Ceará;
- Benfica;
- Bom Futuro;
- Camurupim;
- Carlito Pamplona;
- Carrapicho;
- Centro de Caucaia
- Cristo Redentor;
- Curicaca;
- Damas;
- Emboaçá;
- Farias Brito;
- Floresta;
- Granja Lisboa;
- Guaié;
- Guajiru;
- Icaraí;
- Iparana;
- Itambé;
- Jacarecanga;
- Jardim América;
- Jardim Guanabara;
- Jardim Icaraí;
- Jardim Iracema;
- José Bonifácio;
- Loteamento Granja Icaraí;
- Loteamento Planalto Pacheco;
- Mestre Antônio;
- Metrópole;
- Monte Castelo;
- Nova Metrópole;
- Pacheco;
- Padre Andrade;
- Padre Romualdo;
- Parque Araxá;
- Parque Deodato;
- Parque Estrela;
- Parque Leblon;
- Parquelândia;
- Parreão;
- Paumirim;
- Pirambu;
- Presidente Kennedy;
- Quintino Cunha;
- Rodolfo Teófilo;
- Salina Margarida;
- São Gerardo;
- Tabuba;
- Vila Ellery;
- Vila União;
- Vila Velha.
Retomada do fornecimento de água
O abastecimento será retomado gradualmente logo após a conclusão dos trabalhos, segundo a Cogerh.
"Como o sistema opera por pressão, as áreas centrais devem ser restabelecidas primeiro. Já as regiões mais elevadas poderão levar até 48 horas para a completa normalização do abastecimento", informou o órgão, acrescentando que imóveis com caixa d'água cheia podem não sentir os efeitos da interrupção.
Durante a suspensão no fornecimento, a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) orienta que a população priorize o uso da água para o consumo humano e atividades essenciais.