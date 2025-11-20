Diário do Nordeste
Fortaleza e Caucaia terão abastecimento de água suspenso nesta sexta (21)

Os reparos serão feitos das 9 horas às 21h.

Mão masculina tenta abrir torneira de pia de banheiro.
Legenda: A suspensão no fornecimento de água deve afetar vários bairros de Fortaleza e de Caucaia.
Foto: Shutterstock/Vladeep.

Uma manutenção emergencial afetará o fornecimento de água em Fortaleza e Caucaia, na Região Metropolitana, nesta sexta-feira (21).

Os reparos serão feitos das 9 horas às 21h pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh), com o objetivo de retirar um vazamento em uma adutora de água bruta que abastece a Estação de Tratamento de Água Oeste (ETA Oeste).

Para executar o serviço, o órgão terá de paralisar temporariamente o funcionamento da estação de tratamento, o que deve afetar diversos bairros das duas cidades.

Veja os bairros de Fortaleza e Caucaia que poderão ser afetados

  1. Alagadiço;
  2. Amadeu Furtado;
  3. Antônio Bezerra;
  4. Arianópolis;
  5. Araturi;
  6. Barra Nova;
  7. Barra do Ceará;
  8. Benfica;
  9. Bom Futuro;
  10. Camurupim;
  11. Carlito Pamplona;
  12. Carrapicho;
  13. Centro de Caucaia
  14. Cristo Redentor;
  15. Curicaca;
  16. Damas;
  17. Emboaçá;
  18. Farias Brito;
  19. Floresta;
  20. Granja Lisboa;
  21. Guaié;
  22. Guajiru;
  23. Icaraí;
  24. Iparana;
  25. Itambé;
  26. Jacarecanga;
  27. Jardim América;
  28. Jardim Guanabara;
  29. Jardim Icaraí;
  30. Jardim Iracema;
  31. José Bonifácio;
  32. Loteamento Granja Icaraí;
  33. Loteamento Planalto Pacheco;
  34. Mestre Antônio;
  35. Metrópole;
  36. Monte Castelo;
  37. Nova Metrópole;
  38. Pacheco;
  39. Padre Andrade;
  40. Padre Romualdo;
  41. Parque Araxá;
  42. Parque Deodato;
  43. Parque Estrela;
  44. Parque Leblon;
  45. Parquelândia;
  46. Parreão;
  47. Paumirim;
  48. Pirambu;
  49. Presidente Kennedy;
  50. Quintino Cunha;
  51. Rodolfo Teófilo;
  52. Salina Margarida;
  53. São Gerardo;
  54. Tabuba;
  55. Vila Ellery;
  56. Vila União;
  57. Vila Velha.

Retomada do fornecimento de água

O abastecimento será retomado gradualmente logo após a conclusão dos trabalhos, segundo a Cogerh.

"Como o sistema opera por pressão, as áreas centrais devem ser restabelecidas primeiro. Já as regiões mais elevadas poderão levar até 48 horas para a completa normalização do abastecimento", informou o órgão, acrescentando que imóveis com caixa d'água cheia podem não sentir os efeitos da interrupção.

Durante a suspensão no fornecimento, a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) orienta que a população priorize o uso da água para o consumo humano e atividades essenciais.

