Policial resgata bebê esquecida dentro de carro por duas horas em Fortaleza

Menina estava desidratada e foi socorrida a uma Unidade de Pronto Atendimento.

Escrito por
Theyse Viana theyse.viana@svm.com.br
(Atualizado às 10:33)
Ceará
Imagem mostra policial militar, uma mulher branca de cabelos castanhos longos, com uma criança no colo. A menina veste vestido amarelo e tem o rosto coberto por um emoji de coração.
Legenda: Andressa, policial há oito anos, afirma ter agido "por instinto" no salvamento.
Foto: Reprodução/Instagram.

Uma bebê de um ano e 11 meses foi salva por uma policial militar do Ceará, nessa quarta-feira (19), após ficar cerca de duas horas esquecida dentro de um carro, no bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza. 

O salvamento foi feito pela soldado Andrezza Rakoff, 27, que quebrou o vidro do veículo para retirar a menina, já desidratada. A PM, em serviço há oito anos, narra que, por volta de meio-dia, viu um tumulto em torno do carro e agiu “por instinto policial”.

“As pessoas estavam ao redor, gravando e dizendo ‘morreu, não tem jeito’. Quando me aproximei, vi que tinha uma criança molhada de suor. Nem pensei, só peguei o martelo que apareceu lá, quebrei o vidro, destravei e tirei a menina”, relatou ao Diário do Nordeste, nesta quinta-feira (20).

Andrezza narra que chegou a “chacoalhar” a criança, que estava “desfalecida” e só “tornou” quando a soldado jogou “um copo de água com gelo na cabeça dela”. “Dei um pouco de água a ela, mas foi pior, ela vomitou tudo, porque estava muito desidratada”, narra.

Rapidamente, a policial acionou uma viatura da região para apoiá-la no transporte da bebê até uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) próxima ao local. Ao chegar, a menina foi atendida de imediato e teve a saúde restabelecida pelos cuidados médicos.

“Depois de tudo isso, a mãe dela apareceu bem desesperada, apavorada. Ela disse que a criança estava com o padrasto, que ele tinha a missão de deixar ela na creche e ir trabalhar, e não fez. Ele foi trabalhar e esqueceu ela dentro do carro”, afirma Andrezza.

De acordo com a PM, a mãe da bebê confirmou a estimativa da população de que ela passou cerca de duas horas dentro do veículo. A responsável foi conduzida à Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente (Dececa), onde foi instaurada uma medida protetiva entre o padrasto e a menina.

Andrezza pontua, ainda, que o homem possuía um mandado em aberto “por outra situação”. 

Como está a bebê

Após a ocorrência, a menina de 1 ano e 11 meses está bem, como informa a policial. Ela mantém contato com a mãe da criança (que não quer ser identificada) e chegou a receber fotos dela, na manhã desta quinta-feira (20).

Para Andrezza, “a ficha só começou a cair” na volta para casa. “Foi quando acabou tudo e a criança foi entregue à mãe. Foi dever cumprido. Eu nasci pra servir, e graças a Deus tive oportunidade de ajudar uma criança. Me sinto privilegiada”, emociona-se a soldado.

O Diário do Nordeste questionou a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) sobre quais os próximos passos para apurar as circunstâncias, e aguarda retorno da Pasta.

