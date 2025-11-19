Diário do Nordeste
7ª edição do Natal Alegria na Praça do SVM recebe cartinhas de crianças

As crianças podem participar entregando suas cartas até o dia 5 de dezembro.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
Papai Noel dando presente para criança.
Legenda: O “Natal Alegria na Praça” acontece a partir das 18h, na Praça da Imprensa Chanceler Edson Queiroz.
Foto: Divulgação / SVM.

O Sistema Verdes Mares (SVM), empresa do Grupo Edson Queiroz (GEQ), realiza no dia 17 de dezembro a sétima edição do tradicional “Natal Alegria na Praça”, evento gratuito que já faz parte do calendário de celebrações da cidade. 

Apesar de ser celebrada no próximo mês, crianças de 4 a 13 anos, por meio de cartinhas enviadas ao Papai Noel, já podem participar do “Meu Pedido de Natal”. As devem ser depositadas na urna instalada na recepção do SVM, na Rua Assis Chateaubriand, S/N, no bairro Dionísio Torres.

Marcado anualmente pela atmosfera de fé, alegria e esperança, o “Natal Alegria na Praça” acontece a partir das 18h, na Praça da Imprensa Chanceler Edson Queiroz. A programação conta com a Santa Missa de Preparação para o Natal de Jesus, momento de reflexão e gratidão.

O Papai Noel também estará presente entregando presentes às crianças na ação “Meu Pedido de Natal”. O evento integra as festividades de dezembro que celebram o nascimento de Jesus Cristo, a união familiar e os gestos de solidariedade, valores que o Sistema Verdes Mares tem orgulho de promover junto à comunidade.

Cartas se transformam em presentes

Papai Noel entregando presente.
Legenda: Papai Noel entregará presentes às crianças que enviaram as cartas com pedidos.
Foto: Divulgação / SVM.

Voltada para crianças de 4 a 13 anos, a ação “Meu Pedido de Natal” já recebeu dezenas de pedidos cheios de sonhos e esperança

As crianças podem participar entregando suas cartas até o dia 5 de dezembro na urna localizada na recepção do Sistema Verdes Mares, em frente à Praça da Imprensa Chanceler Edson Queiroz, na Rua Assis Chateaubriand, Dionísio Torres.

A participação é simples: a criança deve escrever sua cartinha contando seu desejo, o porquê merece ganhar o presente, além de informar nome completo, telefone para contato, nome do responsável e endereço. Caso a cartinha seja selecionada, entraremos em contato com a família.

Os critérios de seleção consideram a criatividade no pedido e a justificativa apresentada para recebê-lo. Os pequenos com os pedidos atendidos viverão a alegria de ter seus desejos realizados pelo próprio Papai Noel durante o evento.

