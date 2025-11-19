Após incêndio, Banco de Leite do César Cals atende de forma remota; veja como doar

Mesmo após o incêndio que afetou o funcionamento do Hospital Geral Dr. César Cals (HGCC), o Banco de Leite Humano que a unidade tem há mais de 30 anos segue funcionando e mantendo o atendimento às lactantes doadoras. O serviço passou por ajustes, mas não sofreu interrupção. Ele abastece principalmente bebês prematuros e de baixo peso atendidos na rede pública.

A assistência às doadoras ocorre agora de forma remota e a coleta é domiciliar, sem precisar sair de casa. A farmacêutica responsável pelo processamento e controle de qualidade do leite humano do hospital, Gleydiane Barroso, afirma que não haverá prejuízo ao estoque ou às voluntárias.

A logística de recolhimento do Hospital cobre toda Fortaleza e parte da Região Metropolitana. O itinerário da coleta é planejado para evitar atrasos, assim dividida:

Segunda a sexta-feira: a rota da coleta varia segundo a regional de cada bairro

Sextas-feiras: rota específica em Caucaia.

Segundo a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), as doações destinadas ao HGCC abastecem bebês transferidos para o Hospital Universitário do Ceará (HUC), no bairro Itaperi.

10 bebês podem ser alimentados com um litro de leite doado, em apenas um dia.

Como funciona a rede de Bancos de Leite?

A Sesa possui uma Rede integrada de captação de leite humano para garantir alimentação segura, especialmente a recém-nascidos prematuros, de baixo peso ou internados em UTIs neonatais.

Ao todo, há seis unidades estaduais: quatro Bancos de Leite Humano (BLH) e dois Postos de Coleta. Além do HGCC, fazem parte da rede:

Hospital Geral de Fortaleza (HGF)

Hospital Infantil Albert Sabin (Hias)

Hospital Regional Norte (HRN), em Sobral

Essas unidades são responsáveis pela coleta, pasteurização (processo para eliminar microrganismos), análise e distribuição do leite materno, além do suporte às mães que enfrentam dificuldades na amamentação.

Já os Postos de Coleta, no Hospital Geral Dr. Waldemar Alcântara (HGWA), em Fortaleza, e no Hospital Regional Sertão Central (HRSC), em Quixeramobim, atuam de maneira complementar.

Eles fazem a coleta e o armazenamento inicial do leite ordenhado cru, que é enviado posteriormente ao Banco de Leite mais próximo para processamento. Depois de processado, o leite é distribuído para unidades que possuem UTI Neonatal.

Quem pode doar leite?

Podem doar lactantes saudáveis, com exames em dia, que produzem leite suficiente para alimentar seu bebê e ainda tenham excedente.

Ao entrar em contato com qualquer banco ou posto de coleta, a mãe passa por triagem e recebe orientações. A doação pode ocorrer de três formas:

coleta domiciliar agendada;

entrega presencial na unidade mais próxima;

doação de lactantes internadas em hospitais da rede.

A rede de Bancos de Leite também atua no atendimento especializado para quem enfrenta problemas como dor, dificuldade de pega ou ingurgitamento mamário (excesso de leite nas mamas).

Existem também salas de apoio, como a Sala de Ordenha no HGWA, disponível em horário comercial de segunda a sexta.

Como e onde doar?

Hospital Geral Dr. César Cals (HGCC) – Banco de Leite Humano

O atendimento ocorre de forma remota via mensagem pelo número (85) 3125-9738. A equipe realiza a triagem online e mantém as rotas domiciliares de coleta regularmente, buscando o leite na casa da doadora.

Hospital Infantil Albert Sabin (Hias) – Banco de Leite Humano

O contato inicial deve ser feito pelos telefones (85) 3125-9315 ou 0800-3125-9316. A equipe confirma as informações, agenda a coleta domiciliar e fornece os frascos esterilizados para o armazenamento.

Hospital Geral de Fortaleza (HGF) – Banco de Leite Humano

Para doar, a interessada deve entrar em contato pelo número (85) 3457-9155. Após a triagem e verificação de exames, a doadora recebe em sua residência o kit completo (frascos, copos, gorro e máscara) para garantir a segurança do processo.

Hospital Geral Dr. Waldemar Alcântara (HGWA) – Posto de Coleta

As interessadas podem entrar em contato pelo telefone (85) 98970-3247. O hospital disponibiliza kits de coleta (com frascos e material de proteção) e envia um receptor para buscar o leite diretamente na residência da doadora.