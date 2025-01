Quando sai o resultado do Sisu 2025? Veja data prevista para divulgação pelo MEC

As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2025 começaram nesta sexta-feira (17) e seguem até o dia 21 de janeiro. O resultado da chamada regular está previsto para 26 de janeiro, e o período de matrículas será entre os dias 27 e 31 do mesmo mês.

Os interessados na lista de espera poderão se inscrever de 26 a 31 de janeiro.

O Sisu, gerido pelo Ministério da Educação (MEC), utiliza as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para selecionar candidatos às vagas ofertadas por instituições públicas de ensino superior.

A seleção considera a pontuação obtida pelos estudantes, as vagas disponíveis por curso e modalidade de concorrência, além do perfil socioeconômico dos inscritos.

Como se inscrever no Sisu?

A inscrição é gratuita e deve ser feita exclusivamente pela internet, utilizando as credenciais de acesso à plataforma Gov.br. Ao realizar o login, o sistema recupera automaticamente as notas do Enem válidas para o processo seletivo.

Durante a inscrição, o candidato precisa preencher um questionário socioeconômico para fins de aplicação da Lei de Cotas e pode escolher até duas opções de curso entre as disponíveis.

Essas opções podem ser alteradas até o final do prazo, sendo considerada válida a última atualização realizada no sistema.

Candidatos que não forem selecionados em nenhuma das duas opções poderão concorrer às vagas remanescentes por meio da lista de espera.

Quem pode participar do Sisu 2025?

Podem participar do Sisu todos os estudantes que realizaram o Enem 2024, obtiveram nota maior que zero na redação e não se declararam como treineiros.

