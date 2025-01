Cearense tira nota máxima em Humanas e Matemática no Enem 2024, mas sonha com engenharia aeronáutica no ITA

O momento de conferir o gabarito oficial do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é, em geral, tenso para a maioria dos estudantes. Mas para o cearense Lucas Maia, 17, o sentimento que marcou a checagem foi espanto: ele tirou nota máxima em duas das quatro provas objetivas.

O adolescente acertou todas as questões de Ciências Humanas e de Matemática, duas áreas opostas de conhecimento, mas igualmente importantes para alcançar uma boa nota média no exame nacional e pleitear uma vaga no ensino superior público.

“Quando conferi o gabarito, fiquei feliz, mas sem acreditar. Chequei o gabarito umas três vezes, fiquei muito feliz em ter tido um resultado tão bom”, relatou Lucas em entrevista ao Diário do Nordeste, nesta sexta-feira (17).

Estudante do 3º ano do ensino médio da Organização Educacional Farias Brito, em Fortaleza, Lucas prestou o Enem pela segunda vez, e afirma que teve mais facilidade na resolução das questões aplicadas em 2024.

“Achei a prova comum, provavelmente porque estudei muito em comparação ao ano passado”, relata Lucas, revelando a estratégia que utilizou para atingir o desempenho de destaque.

“Eu fazia muitos simulados, focava mais em fazer questões do Enem. A teoria eu já tinha estudado bem em anos anteriores, então dediquei o 3º ano a fazer questões na prática”, descreve.

A preparação intensa foi, segundo ele, justamente o que ajudou a conferir mais tranquilidade nos momentos que antecederam e durante a realização das provas.

“Eu só pensei que era uma prova que eu já estava preparado pra fazer, já estava indo muito bem nos simulados, tinha tido resultados ótimos em outros vestibulares no ano”, relembra o adolescente – que “é das exatas”, apesar de ter “fechado” a prova de Humanas.

“Sinto mais afinidade pela área de exatas. Também por isso fechei matemática, acho mais racional e objetivo, gosto mais disso.”

Não vai tentar Sisu

As notas máximas tão sonhadas por quem tem a meta de ingressar no ensino superior público não serão utilizadas, na prática, por Lucas: o estudante não deseja entrar em universidades por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

O sonho do garoto é adentrar a uma lista seleta que, anualmente, abriga vários cearenses: a de aprovados no vestibular do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), prova para a qual Lucas tem direcionado os estudos.

“O ITA é a instituição onde realmente quero estudar. Tenho grandes expectativas em conseguir esse objetivo, sonho em trabalhar na área de engenharia aeronáutica”, projeta o adolescente.