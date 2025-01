Fortaleza e outras 97 cidades do CE recebem aviso de chuvas intensas para sábado (18); veja lista

Pelo quinto dia seguido, o Ceará recebeu aviso de possibilidade de chuvas intensas em seu território. A lista elaborada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) inclui Fortaleza e outras 97 cidades, que podem receber as precipitações até o meio-dia do próximo sábado (18).

O aviso cobre todas as cidades do litoral e outros municípios da porção Norte do Estado. Nesses locais, o aviso é da categoria de "perigo potencial".

Espera-se chuva entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia, além de ventos intensos entre 40 e 60 km/h. Apesar disso, há "baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas".

Para se prevenir de acidentes, o Instituto recomenda não se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas, e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Também é importante evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Previsão do tempo para o fim de semana

Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), de modo geral, a aproximação de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) que se desloca do Leste da região Nordeste na direção do estado do Ceará deve inibir a formação de nuvens carregadas, "garantindo predomínio de tempo mais estável ao longo de sexta-feira (17)".

"Mesmo assim, podem ocorrer chuvas muito fracas e isoladas devido a efeitos locais e sistema de brisa. O céu deve variar de parcialmente nublado a poucas nuvens no Ceará", diz o órgão.

A partir de do sábado (18), há indicativo de aumento da nebulosidade no Ceará, com chuvas mais expressivas em todas as macrorregiões, principalmente no noroeste do estado, no sábado, e na faixa litorânea e no Cariri, no domingo.

Sábado (18)

Manhã: Céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuvas isoladas em todas as macrorregiões.

Tarde: Céu variando de nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões, com baixa possibilidade de chuva isolada no interior da macrorregião do Litoral de Fortaleza. Nas demais macrorregiões, há previsão de chuvas isoladas.

Noite: Céu variando de nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões, com chuvas isoladas no Sertão Central e Inhamuns e na Ibiapaba. Nas demais macrorregiões, há alta possibilidade de chuva isolada.

Domingo (19)

Manhã: Céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuvas isoladas em todas as macrorregiões.

Tarde: Céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuvas isoladas em todas as demais macrorregiões.

Noite: Céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuvas isoladas em todas as macrorregiões.

Cidades com aviso de chuvas intensas