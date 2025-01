Ceará registra primeiros açudes sangrando em 2025; veja locais

Após as chuvas de pré-estação dos últimos dias, o Ceará registrou, entre quarta-feira (15) e quinta (16), as primeiras sangrias de açude em 2025. Os reservatórios Arrebita, em Forquilha, e o Patos, em Sobral, ultrapassaram 100% da capacidade de armazenamento antes mesmo do início da quadra chuvosa, conforme registros da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos no Portal Hidrológico.

O Açude Arrebita, na Bacia do Aracaú, que barra o Rio Aracatiaçu iniciou janeiro de 2025 com 74,01% da capacidade. Na quarta-feira (15), o volume era de 89,19%, sangrando nesta quinta-feira (16).

Já o Açude Patos, na Bacia do Litoral, conforme dados da Cogerh, começou 2025 com 56,92% do armazenamento e sangrou também nesta quinta, ultrapassando os 50,1 milhões de m³.

Ambos os reservatórios sangram pelo 3º ano seguido, conforme informações da Cogerh.

Veja também Ceará Fortaleza tem tendência de quadra chuvosa ‘normal a acima da média’ e Prefeitura anuncia ações preventivas Ceará Grávida fica ilhada após forte chuva no interior do Ceará e é resgatada pelo Corpo de Bombeiros

Volume armazenado

No Ceará, o volume atual dos 157 açudes monitorados pela Cogerh, nesta quinta-feira (16), é de 8 bilhões de m³, equivalente a 43,20% da capacidade máxima.

A quadra chuvosa começa em 15 dias e vai de fevereiro até maio.Do total de açudes, além dos 2 que já sangraram, outros 4 estão com o volume acima de 90%: Jenipapo (Meruoca); Caldeirões (Saboeiro), São Pedro Timbaúba (Miraíma) e Germinal (Pacoti).

Outros 38 reservatórios estão com o volume inferior a 30%.