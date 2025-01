Grávida fica ilhada após forte chuva no interior do Ceará e é resgatada pelo Corpo de Bombeiros

Uma mulher grávida que ficou ilhada em um distrito de Forquilha, no interior do Ceará, após uma forte chuva no município, teve de ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE). O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira (15), na localidade de Timbaúba 2.

Maria da Conceição Lima de Sousa estava no 9º mês de gestação e apresentou contrações, mas não conseguiu sair de casa por conta do nível da água após as precipitações. Ela necessitava de "evacuação urgente", segundo os bombeiros.

Os agentes foram até o distrito com uma viatura de Auto Salvamento e uma embarcação. Foi necessário transportar a embarcação até um rio para chegar na casa da gestante.

"Após o resgate, Maria da Conceição e seu esposo foram conduzidos até a margem oposta, onde uma ambulância do município os aguardava para encaminhamento ao pronto atendimento da cidade", informou o CBMCE.

Chuva em Forquilha

Forquilha teve a terceira maior chuva do Ceará das últimas 24h, com 203 milímetros (mm), segundo dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

No período, choveu em todos os municípios cearenses, entre as 7h de terça-feira (14) e o mesmo período desta quarta. O maior acumulado foi em Pacujá, com 230 mmm.