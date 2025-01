Cidades cearenses registram temperatura inferior a 20 °C nesta quarta-feira (15)

Cidades cearenses registraram queda de temperatura, nesta quarta-feira (15). A condição está diretamente ligada à incidência de chuvas no Estado nas últimas 24 horas.

Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), as menores temperaturas foram registradas em Poranga, com a mínima do dia chegando a 19,7 °C, e São Benedito, com 19,8 °C.

No sertão de Inhamuns, o tempo também ficou mais ameno em Aiuaba, com 20,6 °C, e em Parambu, com 21,2 °C. Já na Região do Cariri, a menor temperatura foi registrada no Crato, com mínima de 20,8 °C.

Fortaleza

Em Fortaleza, a menor temperatura foi registrada na madrugada: 22,2 °C. A Capital registrou um acumulado de 132 milímetros de chuva no período de 24 horas (entre 7h da terça e o mesmo horário desta quarta).

Durante a manhã, a temperatura permaneceu em torno de 25 °C, mas a previsão aponta que a instabilidade atmosférica continuará influenciando o clima nos próximos dias.

Ainda conforme a Funceme, a instabilidade do tempo é resultado da atuação conjunta de sistemas meteorológicos: Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) e Zona de Convergência Intertropical (ZCIT). A atividade desses sistemas formam o padrão “Y” sobre o território brasileiro, favorecendo eventos de chuvas expressivas.

Previsão

No decorrer desta quarta (15), ainda é esperado o predomínio de céu nublado com ocorrência de chuvas em todas as macrorregiões do Estado, especialmente nas regiões da faixa litorânea, Maciço de Baturité, Ibiapaba e Sertão Central e Inhamuns. Nestas áreas, as chuvas devem variar de fraca a forte, podendo ser acompanhadas de raios e rajadas de vento.

A Funceme informa ainda que, para os próximos dias, com o avanço do VCAN para o interior do continente e a desconfiguração da ZCAS, o esperado é uma redução significativa nas chuvas sobre o Ceará, favorecendo a diminuição da nebulosidade e aumento das temperaturas a partir de quinta-feira (16).

