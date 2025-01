J.D. Salinger: conheça história e obras marcantes do autor de ‘O Apanhador no Campo de Centeio’

O escritor estadunidense J.D. Salinger se tornou conhecido principalmente pela obra "O Apanhador no Campo de Centeio" (1951). Nascido em 1º de janeiro de 1919, em Nova York, nos Estados Unidos (EUA), o nome dele é envolto por um misto de mistério e admiração.

A obra-prima de Salinger segue sendo uma referência para leitores e pesquisadores de todo o mundo mesmo após quase 75 desde a publicação do livro que marcou uma geração.

Sendo leitura obrigatória nos EUA, a obra que acompanha a trajetória de Holden Caulfield no inverno é um romance que critica as máscaras e as farsas na sociedade estadunidense. Ela também aborda temas como a identidade e a busca por um sentido, que eram muito caros ao Salinger.

Um dos traços mais marcantes de suas obras são os diálogos, que surgiram como fruto da intensa observação de Salinger. No entanto, após o sucesso de seus livros, ele se tornou cada vez mais recluso e evitou contato com o público, optando por se isolar em uma casa no campo.

Principais obras de Salinger

A obra de Salinger é marcada pela introspecção, busca pela sabedoria e crítica à mediocridade espiritual. Sendo um leitor eclético de obras diversas, incluindo filosofia e religião, incluía diversas referências em sua escrita.

Embora "O Apanhador no Campo de Centeio" seja sua obra mais conhecida, ele também escreveu outros livros importantes, como:

O Apanhador no Campo de Centeio (The Catcher in the Rye, 1951)

Franny & Zooey (1961)

Nove Histórias (Nine Stories, 1953)

Carpinteiros, Levantem bem Alto a Cumeeira e Seymour, uma Apresentação (Raise High the Roof Beam, Carpenters and Seymour: An Introduction, 1963)

Seus livros costumam debater sobre a autenticidade e a reflexão interior. Ao invés de buscar um conhecimento puramente acadêmico e utilitário, Salinger parece estar na procura pela sabedoria, naquilo que atravessa a alma e influencia o espírito.

Legenda: Livro de Salinger é um dos clássicos da literatura estadunidense Foto: Shutterstock

Essas reflexões surgem em "Franny & Zooey", retornando nos outros livros, principalmente na figura do personagem Seymour, uma figura de muitas camadas, que nunca aparece como o narrador dos romances e contos.

Devido às reflexões sobre a condição existencial e às múltiplas camadas de seus textos, Salinger se apresenta como um dos autores que marcam a história da literatura.

Quem foi J.D. Salinger?

O escritor Jerome David Salinger nasceu em 1º de janeiro de 1919, em Nova York. Na década de 1940, serviu ao exército estadunidense e, em alguns registros desse período, é possível ver que mesmo durante o serviço, ele destinava um tempo para a escrita.

Com "O Apanhador no Campo de Centeio", lançado em 1951, ele se tornou um dos escritores mais respeitados e célebres do século XX. Nessa obra, ele narra a história do adolescente Holden Caulfield, que está perdido após ser expulso de diversas escolas. O jovem critica a falsidade no mundo, enquanto busca um lugar a que pertencer.

Apesar do sucesso que ganhou com a publicação de "O Apanhador no Campo de Centeio", Salinger se afastou da vida pública, limitando suas aparições e as publicações. Sua reclusão alimentou um culto de mistério ao redor dele. O autor faleceu no dia 27 de janeiro de 2010, vivendo em isolamento em uma casa no estado de New Hampshire.

Nas últimas décadas de vida, continuou escrevendo, mas nunca mais publicou nenhuma obra.