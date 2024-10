Gosta de Sally Rooney? Veja 8 livros que seguem o estilo de 'Intermezzo' e 'Pessoas Normais'

A sensação de estar perdido enquanto ainda não se sente um “adulto completo” tem sido cada vez mais compartilhada pelas pessoas na faixa dos 20 a 30 anos. Em meio às dúvidas e melancolias, os livros e os filmes surgem como refúgio, além de ajudarem a apontar caminhos. A escritora irlandesa Sally Rooney tem sido uma das vozes expoentes da geração dos jovens adultos.

Para quem se identificou ao ler "Pessoas Normais" (2018) e "Intermezzo" (2024), o Diário do Nordeste organizou uma lista com 8 livros que seguem o estilo de escrita de Sally Rooney. A seleção é voltada para quem buscar ler boas obras e está disposto também a refletir sobre sonhos, desilusões, tristezas e a própria vida.

Em suas obras, Sally consegue materializar sentimentos particulares de desejos e ambições de jovens adultos. A escrita é carregada de sensibilidades e desencontros.

Talvez seja essa a beleza de ser um escritor: poder colocar em palavras ou traduzir sentimentos que se pensava serem únicos — e que poderiam isolar os sujeitos — mas depois perceber que é partilhado, tornando o desafio de enfrentar as mudanças da vida e da idade adulta menos doloroso.

Lista de 8 livros parecidos com ‘Pessoas Normais' e 'Intermezzo'

Conversas entre Amigos (Sally Rooney)

Legenda: Livro "Conversas entre Amigos" aborda a complexa relação entre Frances, Nick, Bobbi e Melissa Foto: Divulgação

Publicado em 2017, o livro “Conversas entre Amigos”, de Sally Rooney, acompanha a complexa relação de amizade entre Frances e Bobbi. Melhores amigas, elas realizam apresentações a partir de peças poéticas de Frances em locais refinados da cena cultural irlandesa. Em uma dessas apresentações em público, as universitárias conhecem Melissa, uma misteriosa escritora e crítica, que passa a demonstrar interesse no que fazem.

Enquanto Bobbi sente uma atração por Melissa, Frances acaba orbitando por Nick, o marido dessa escritora. No universo desconhecido e empolgante da vida dos jovens adultos, Frances começa a viver uma relação complexa com Nick, que é um ator talentoso, em que a indústria tinha grandes esperanças para ele, mas que acabou não atingindo as expectativas.

A narrativa lida com temáticas como monogamia, relações de poder, diferença de idade e a moralidade de uma traição. A obra contou com uma adaptação para as telas, com Alison Oliver como Frances e Joe Alwyn, como Nick.

Quantidade de páginas: 264 páginas

Belo Mundo Onde Você Está (Sally Rooney)

Legenda: Livro acompanha o entrelaçamento das vidas de Alice, Felix, Eileen e Simon Foto: Divulgação

Alice e Eileen. Duas amigas que trocam relatos sobre suas vidas apesar da distância. Em "Belo Mundo Onde Você Está" (2021), Sally Rooney volta a trabalhar com a complexidade das relações interpessoais, atravessadas por questões históricas, culturais e econômicas.

Enquanto Alice é uma escritora com bloqueio criativo, Eileen vive uma vida mais pacata, enquanto precisa entender os próprios sentimentos em relação a um antigo amor da adolescência. A narrativa é permeada por memórias, sonhos e desejos.

Os leitores acompanham a relação de Alice com Felix, um homem que conheceu pelo Tinder, enquanto passa uma temporada vivendo nos subúrbios de uma pequena cidade costeira da Irlanda. Já Eileen lida com o término do último relacionamento dela, enquanto volta a se aproximar de Simon.

Quantidade de páginas: 352 páginas

Uma Vida Pequena (Hanya Yanagihara)

Legenda: O livro "Uma Vida Pequena" aborda traumas e a esperança de uma vida melhor Foto: Divulgação

O livro "Uma Vida Pequena" (2016), de Hanya Yanagihara, é uma recomendação delicada, por provocar emoções intensas de amor ou completa repulsa. Não há meio-termo: ou o leitor se apaixona pela história ou a odeia.

Intenso e perturbador, o livro viralizou no TikTok durante a pandemia, com diversos jovens compartilhando cenas deles chorando durante a leitura. Ao longo das 784 páginas, é possível acompanhar a trajetória de um grupo de amigos: Jude, Willem, JB e Malcom.

Willem é um aspirante a ator cuidadoso, bonito e atento. JB é um pintor nascido no Brooklyn. Malcom é um arquiteto frustrado, que vem de uma família abastada. Jude, o mais tímido e recluso, é o centro gravitacional do grupo.

O romance de Hanya se concentra principalmente em Jude St.Francis. No entanto, a escrita crua e direta da autora não conquistas todos os públicos, já que ela explora realmente a profundidade de traumas, abusos, assim como de dores físicas e psicológicas. Apesar das dificuldades, também evidencia como a vida segue ocorrendo e pondera sobre a luta por um sentido em meio a tudo isso.

Quantidade de páginas: 784 páginas

Norwegian Wood (Haruki Murakami)

Legenda: "Norwegian Wood" é um dos livros mais conhecidos do japonês Haruki Murakami Foto: Divulgação

“I once had a girl or should I say she once had me” ("Uma vez eu tive uma garota, ou deveria dizer: uma vez ela me teve?", em tradução livre). Assim começa a música “Norwegian Wood”, dos Beatles. Inspirado nessa canção, o livro do escritor japonês Haruki Murakami se tornou um sucesso internacional, sendo responsável por consolidá-lo como um ícone cultural.

Em "Norwegian Wood" (1987), o jovem universitário Toru Watanabe revive as memórias de um antigo amor e de uma importante amizade. Ambientada nos anos 1960, a história é marcada por melancolias, solidões e tristezas.

A narrativa se desenrola depois que ele reencontra Naoko, a antiga namorada de um grande amigo da sua adolescência, Kizuki, que se matou. Ligados por essa morte trágica, eles se aproximam, mas também resgatam antigos sentimentos, criando uma relação nova e complexa.

Quantidade de páginas: 360 páginas

Cleópatra e Frankenstein (Coco Mellors)

Legenda: O livro "Cleópatra e Frankenstein" é ambientado em Nova York Foto: Divulgação

Em "Cleópatra e Frankenstein" (2023), a narrativa de Coco Mellors apresenta o retrato íntimo de uma artista inglesa de 24 anos tentando descobrir o seu lugar na intensa e movimentada Nova York. Após ir a uma festa, encontra Frank, um publicitário 20 anos mais velho, que fica imediatamente atraído por ela. Os dois acabam se casando, e enquanto tem uma vida regada à beleza e à arte, também precisa lidar com questões como alcoolismo, depressão e inseguranças.

Em uma escrita envolvente, o leitor é puxado para tentar entender o que acontecerá com Cleo e Frank. Sendo o romance de estreia de Mellors, levanta questões sobre estar perdido aos 20 e poucos anos e também sobre a dureza do amadurecimento.

Quantidade de páginas: 448 páginas

Um dia (David Nicholls)

Legenda: O livro "Um dia", de David Nicholls, acompanha a história de amor entre Emma e Dex Foto: Divulgação

O livro "Um Dia" (2009) inspirou a série da Netflix e o querido filme — para um grupo seleto de fãs — com Anne Hathaway e Jim Sturgess, de 2011. A história é marcada por muitos encontros e desencontros entre Emma Morley e Dexter Mayhew.

O dia 15 de julho se torna especial para eles, por ser a data do primeiro encontro dos dois. Eles se conhecem em uma festa universitária de formatura e passam a nutrir uma intensa e profunda amizade. Apesar das diferenças e das vidas isoladas que parecem ter, o carinho entre eles se transforma em uma partilha de diversos momentos felizes e difíceis da vida.

Quantidade de páginas: 416 páginas

A Redoma de Vidro (Sylvia Plath)

Legenda: "A Redoma de Vidro" é uma das obras mais conhecidas da escritora Sylvia Plath Foto: Divulgação

O livro "A Redoma de Vidro" (1963) é conhecido por ser um retrato da depressão. Nele, os leitores acompanham a vida de Esther Greenwood, uma jovem aspirante a escritora que passa a sofrer com intensas tristezas, mesmo depois de conseguir uma bolsa de estágio prestigiada em Nova York.

A narrativa trata sobre a espiral de depressão, a pressão social de ser alguém. Ela está na busca de um lugar seu, em que se reconheça e que tenha animação com o que faz, mas as demandas do mundo parecem sufocá-la.

Ela chega a ser internada em uma clínica psiquiátrica e muitos estudiosos apontam a relação entre os dramas vividos pela personagem Esther e a história de vida de Sylvia Plath.

Quantidade de páginas: 280 páginas

As Virgens Suicidas (Jeffrey Eugenides)

Legenda: O livro "As Virgens Suicidas" (1993) é um romance de amadurecimento Foto: Divulgação

O livro "As Virgens Suicidas" (1993) conta a história de cinco irmãs adolescentes vivendo em um subúrbio dos Estados Unidos nos anos 1970. Publicada em mais de 34 idiomas, essa obra de Jeffrey Eugenides é considerada um romance de amadurecimento, tratando de temas como busca por conexão e pertencimento, descoberta da sexualidade e melancolias.

Como algumas personagens dos livros de Sally Rooney, as jovens parecem desejar ser compreendidas, enquanto lidam com a solidão e as nuances da vida. Após a morte da caçula, as irmãs se tornam cada vez mais reclusas, resultando em uma série de suicídios que abalam a comunidade.

A obra literária contou com uma adaptação primorosa e marcante da cineasta Sofia Coppola. Em uma dos diálogos, o médico pergunta: "O que você está fazendo aqui? Você nem tem idade para saber sobre a amargura da vida", ao que uma das jovens responde: "Obviamente, doutor, você nunca foi uma menina de 13 anos". O filme também teve participação de Kirsten Dunst e Hayden Christensen.