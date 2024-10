Conheça quatro livros da autora Han Kang, vencedora do Prêmio Nobel de Literatura 2024

A escritora sul-coreana Han Kang, 53 anos, foi anunciada a vencedora do Prêmio Nobel de Literatura 2024 nesta quinta-feira (10). Ela ficou conhecida mundialmente após a publicação do romance "A Vegetariana", sendo traduzida em diversos idiomas. No Brasil, ela já possui quatro obras traduzidas disponíveis nas livrarias, que foram detalhadas em uma lista organizada pelo Diário do Nordeste.

A Academia declarou que a escolha por Kang considerou sua “prosa poética intensa, que confronta traumas históricos e expõe a fragilidade da vida humana”.

Ela possui uma bibliografia mais curta em comparação a outros vencedores do Nobel de Literatura, mas suas obras já tiveram grande impacto tanto no Oriente, quanto no Ocidente.

Quem é Han Kang?

A escritora Han Kang nasceu dia 27 de novembro de 1970, em Gwanju, na Coreia do Sul. Conforme a AFP, ela se mudou para Seul aos nove anos. O pai, Han Sung-won, era escritor e seu irmão Han Dong-rim também escreve. Ela e o irmão foram incentivados a escrever e a manter uma relação próxima com as artes e as letras.

A vencedora do Nobel estudou Literatura e, em 1993, começou a publicar poemas. Em 1994, venceu um prêmio do jornal Seoul Shinmun, engatando assim na carreira de escritora.

Conheça as obras de Han Kang publicadas no Brasil

As obras de Han Kang são conhecidas pelo aprofundamento em temas como desejo, identidade e traumas. Ela possui uma escrita poética e introspectiva, com uma variação de estilos narrativos.

Ela também consegue fazer um diálogo entre a memória particular e coletiva, levantando reflexões de experiências subjetivas e de traumas históricos.

A Vegetariana (2007)

Legenda: O romance "A Vegetariana" (2007) garantiu a Han Kang o Man Booker Prize em 2016 Foto: Divulgação

Em "A Vegetariana" (2007), Yeong-hye decide parar de comer carne e se tornar vegetariana. No entanto, essa escolha começa a provocar reações intensas por parte de familiares e amigos. Ao longo da trama, a escritora Han Kang explora temas como desejo, repressão e busca por identidade.

O livro é dividido em três partes, cada uma narrada por diferentes personagens. Todos estão conectados com a protagonista, que passa a se desdobrar em camadas cada vez mais complexas e profundas. Nele, a protagonista é explorada "eroticamente" pelo cunhado e gradualmente vai afundando em uma psicose que resulta em internação psiquiátrica.

Quantidade de páginas: 176 páginas;

176 páginas; Editora brasileira: Todavia.

Lições de Grego (2011)

Legenda: Livro também aborda o drama de um homem que precisa lidar com o choque entre a cultura da Coreia do Sul e da Alemanha Foto: Divulgação

O livro "Lições de Grego" (2011) conta a história de um professor de grego que está perdendo a visão. Enquanto ele precisa lidar com o medo de perder a autonomia, assim como a capacidade de se relacionar com o mundo através do olhar, ele encontra uma aluna que está perdendo a voz.

Ela está vivendo o luto da morte da mãe e da perda da custódia do filho. Os medos, tristezas e sofrimentos se entrelaçam, enquanto um tenta ajudar o outro, criando uma conexão profunda.

Editora brasileira: Dom Quixote.

Atos Humanos (2014)

Legenda: Neste livro, Han Kang reflete sobre o Massacre de Gwangju Foto: Divulgação

No livro "Atos Humanos" (2014), Han Kang reflete sobre o Massacre de Gwangju, ocorrido na Coreia do Sul, em 1980. Esse massacre, também conhecido como Revolta de Gwangju foi um movimento popular em que cerca de 600 pessoas morreram.

Assim, ao longo da narrativa, Kang apresenta diversas vozes que compartilham suas experiências desse evento, relatando os episódios de violência, luta, dor, e a busca por memória e justiça. Misturando ficção e realidade, a escritora aborda as emoções humanas em tempos de crise.

Quantidade de páginas: 192 páginas;

192 páginas; Editora brasileira: Todavia.

O Livro Branco (2016)

Legenda: Livro possui uma narrativa sobre luto Foto: Divulgação

"O Livro Branco" (2016) é um livro mais experimental, que possui uma linguagem poética. Nele, Han Kang aborda temas como luto, vida e morte. Além disso, reflete sobre a fragilidade da existência e da condição humana. Ela usa o branco como símbolo de pureza e vazio.

A escrita se evidencia como uma meditação sobre memória e transformação.