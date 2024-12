De Ziraldo a Silvio Santos e Emiliano Queiroz, quem foram as personalidades que partiram em 2024

Não foram poucas as vezes em que o Ceará, o Brasil e o mundo se viram abalados em 2024. Alguns desses instantes foram protagonizados pela partida de grandes nomes da cultura e da arte – a maioria com contribuições valiosas ao entretenimento a partir de trabalhos envolvendo diferentes linguagens e suportes.

O cartunista Ziraldo, o apresentador Silvio Santos, a artista visual Azuhli, o ator Emiliano Queiroz, o comediante Paulo Diógenes, dentre outros, deixaram lastro de saudade e reverência ao se despedirem definitivamente. O Verso preparou uma lista de cearenses e outros grandes artistas brasileiros cuja partida marcou o ano que está indo embora.

3 de janeiro - Quinho do Salgueiro

Foto: Reprodução Twitter

Quinho do Salgueiro foi uma das maiores vozes do carnaval do Rio de Janeiro e deu vida a grandes sambas-enredo do Salgueiro. Desde 2022 ele lutava contra um câncer de próstata. Ainda assim, o nome dele foi lembrado durante o último desfile pelo carro de som, que foi batizado como “Quinho do Salgueiro”.

3 de janeiro - João Carreiro

Foto: Douglas Melo/Instagram

Nascido em Cuiabá (MT), o sertanejo ficou nacionalmente conhecido por participar da dupla João Carreiro e Capataz, com grande sucesso nos anos 2000. Em 2014, a dupla se separou, e João seguiu carreira solo. Ele morreu após não resistir a uma cirurgia para colocar uma válvula no coração.

5 de janeiro - Mestre João Paulo

Detentor dos títulos de Tesouro Vivo da Cultura e Notório Saber em Cultura Popular pela Secretaria da Cultura e Governo do Ceará, João Paulo Vieira, mais conhecido como Mestre João Paulo, faleceu aos 98 anos na véspera do Dia de Reis. No total, ele dedicou 90 anos à cultura popular do sertão de Sobral por meio da participação em grupos de reisados e caretas.

6 de janeiro - Mestre Cicinho

Pai de quatro filhos e com vida dedicada a multiplicar saberes culturais por meio de atividades de formação e fruição, Mestre Cicinho recebeu do pai a missão de ser mestre do Reisado Manoel Messias, em Juazeiro do Norte, no Cariri cearense. E assim o fez até o fim da vida, mantendo viva a tradição do reisado.

29 de janeiro - Jandira Martini

Foto: Alex Carvalho/TV Globo

Reconhecida nacionalmente pela personagem Zoraide, da novela “O Clone”, Jandira Martini partiu após longa batalha contra um câncer no pulmão. Nascida em Santos, litoral de São Paulo, a atriz era formada em interpretação pela Escola de Arte Dramática da Universidade de São Paulo (EAD-USP), e fez várias novelas na TV Globo.

1º de fevereiro - Osmar Gonçalves

Foto: Reprodução/Universidade de Brasília

Fotógrafo, professor e pesquisador, Osmar Gonçalves dos Reis Filho era radicado no Ceará e um entusiasta da imagem, com enorme contribuição para o campo da educação, cultura e pesquisa em fotografia e audiovisual. Foi um dos sócios fundadores do Instituto Mirante e professor da Universidade Federal do Ceará.

14 de fevereiro - Paulo Diógenes

Foto: SVM

Famoso pela icônica personagem Raimundinha, Paulo Diógenes partiu em 14 de fevereiro. Com peruca inconfundível, roupas sempre coloridas e vibrantes, além das falas escrachadas, Raimundinha e Diógenes despontaram nacionalmente com aparições nos palcos e em grandes emissoras de televisão. Não à toa, o comediante deixou grande legado para a comédia.

5 de março - Andréa Saraiva Martins

Foto: Arquivo pessoal

Referência nas áreas de cultura, tecnologias, mídias livres e economia colaborativa e solidária, Andréa Saraiva Martins foi historiadora, pesquisadora, escritora e produtora cultural. Ela é autora do “Dicionário Orélio Cearense”, com termos e expressões culturais do Ceará, e desenvolveu o projeto “Contadores de Causos”, ainda na linha da história oral.

22 de março - Oswald Barroso

Foto: Kiko Silva

Nascido em Fortaleza – filho do também poeta, jornalista e professor Antônio Girão Barroso e de Dona Alba Cavalcante Barroso – Oswald Barroso publicou mais de 20 livros, entre artigos, biografias, poesia, textos para teatro, reportagens, estudos e organização de antologias, textos e estudos sobre cultura popular. Como foco, sempre o Ceará

27 de março - João Vicenti

Foto: Divulgação

Gaiteiro e tecladista da banda Nenhum de Nós, João Vicenti morreu aos 58 anos em Porto Alegre. O músico tratava um câncer de rim. Era descrito como um “revolucionário no acordeon” e tocava diversos instrumentos, a exemplo de piano, gaita e violão.

6 de abril - Ziraldo

Foto: Ana Colla/Divulgação

Formado em Direito, Ziraldo foi cartunista, chargista, escritor, pintor, dramaturgo, cronista, apresentador, humorista, entre outras atividades ao longo de mais de seis décadas de carreira. É dele a criação de um dos personagens mais emblemáticos das histórias em quadrinhos brasileiras: o Menino Maluquinho.

26 de abril - Anderson Leonardo

Foto: Reprodução/Instagram

Ícone do pagode dos anos 1990, Anderson Leonardo, do grupo Molejo, era nascido no Rio de Janeiro e um dos formadores do famoso grupo carioca de pagode, junto a Andrezinho, Claumirzinho, Lúcio Nascimento, Robson Calazans e Jimmy Batera. Entre os hits que ele imortalizou, estão “Cilada”, “Brincadeira de Criança” e “Dança da Vassoura”.

26 de abril - José Santa Cruz

Foto: Tatá Barreto/TV Globo

Conhecido por personagens na TV Globo e por dar voz a grandes personagens – a exemplo de Dino, de “A Família Dinossauro”; Magneto, de “X-Men”; e Hagrid, de “Harry Potter” – José Santa Cruz atuava na televisão desde 1960, em novelas como “O Bem Amado” e “Espelho da Vida”. Além disso, esteve em programas como “Zorra Total”.

29 de abril - Giovanni Marsalis

Diretor, ator, dramaturgo, cineasta, roteirista e produtor, o cearense Giovanni Marsallis ministrou aulas em diversos cursos, entre eles o de Preparação de Atores em Teatro e TV, no Theatro José de Alencar. Também dirigiu peças, a exemplo de “Medeia” e “Nova e Velha História”, de Eurípides, ajudando na formação de inúmeros atores e atrizes do Ceará.

12 de maio - Paulo César Pereio

Foto: Reprodução/TV Globo

Considerado um ícone da rebeldia, Paulo César Pereio atuou em mais de 60 filmes e trabalhou com cineastas importantes, a exemplo de Glauber Rocha, Hector Babenco, Arnaldo Jabor, Hugo Carvana e Ruy Guerra. Atuou em “Terra em transe”, de Glauber Rocha, em “Toda Nudez Será Castigada” e em “Eu te amo”, ambos de Arnaldo Jabor.

16 de maio - Azuhli

Foto: Fabiane de Paula

Artista plástica nascida em Fortaleza, Azuhli deixou enorme contribuição para a cultura cearense com apenas 29 anos a partir de obras que destacam a sensibilidade em ruptura com a idealização dos corpos femininos. A vida profissional da pintora foi marcada por afetos, colaborações e parcerias, circulando em exposições coletivas e individuais.

27 de maio - Mestre Mosquito

Nascido em Santana do Ipanema (AL) com o nome de José Antônio dos Santos, Mestre Mosquito fincou raízes mesmo em Juazeiro do Norte (CE), onde criou oito filhos, e ganhou o título de Mestre da Cultura. Ele foi idealizador do Reisado Nossa Senhora das Dores e tinha a alegria como grande marca.

7 de junho - Jacqueline Laurence

Foto: Nelson Di Rago/TV Globo

Atriz francesa que adotou o Brasil como casa, Jacqueline Laurence era conhecida pela participação em novelas da TV Globo, a exemplo de “Dancin’ Days”, “Guerra dos Sexos” e “Cambalacho”, além de várias outras. Ela nunca se naturalizou brasileira, mas se considerava mais brasileira que francesa. Um dos motivos para não ter se naturalizado foi a ditadura.

12 de junho - Ilva Niño

Foto: Estevam Avellar/TV Globo

Pernambucana, Ilva Niño fez sucesso por diversos trabalhos na teledramaturgia brasileira, a exemplo das personagens que interpretou em novelas como “Roque Santeiro” e “Senhora do Destino”. Com mais de 50 anos de trabalho, acumulou folhetins na carreira desde a década de 1970. Ela chegou a dar vida a personagens de empregada doméstica, cangaceira e governanta.

14 de junho - Zizi Telécio

Nascida Ivanilda Telécio Batista, Zizi tornou-se um nome reconhecido nas Artes Cênicas do Ceará. Foram mais de três décadas de dedicação ao setor cultural do Estado. Além de ONGs e grupos teatrais, a realizadora trabalhou também na atenção a crianças em situação de rua.

19 de junho - Chrystian

Foto: Reprodução/Instagram

Integrante da dupla Chrystian e Ralf, Chrystian iniciou a carreira ainda na infância. Nascido José Pereira da Silva Neto, o artista começou a se apresentar em um clube de Goiânia aos seis anos de idade. À época, ainda era chamado de Zezinho. O sucesso na cidade foi tão grande que Chrystian ganhou um programa na televisão. Nos anos seguintes, ele e o irmão mais novo começaram a sonhar em se tornar uma dupla sertaneja.

20 de junho - Regina Passos

Foto: Divulgação

Professora e coreógrafa, Regina Passos foi fundadora da primeira escola de balé de Fortaleza. Ela dedicou mais de meio século à educação e difusão da arte, formando inúmeras gerações de artistas. A cearense contribuiu para impulsionar a profissão e o aprendizado da dança, levando o balé para o espaço televisivo, como com o programa “Na ponta dos pés”.

3 de julho - Cristiano Pinho

Um dos mais aclamados instrumentistas do Ceará, o guitarrista, violonista, rabequeiro, compositor, arranjador e produtor musical Cristiano Pinho era natural de Viçosa do Ceará. iniciou a trajetória musical nos anos 1980, tornando-se respeitados guitarrista no Brasil.

6 de julho - José Barbosa de Sousa

Grande revelação da Literatura de Cordel de 2008, José Barbosa de Sousa foi poeta repentista desde a adolescência. Após perder a voz, dedicou-se a escrever romances e folhetos. Natural de General Sampaio, é autor de “Mensageiro da Cultura”, “Eu Sou Setanejo”, “Perguntas e Respostas”, “ABC da Pobreza”, “Cordel na Sala de Aula”, entre outros.

25 de julho - Rosa Magalhães

Foto: George Magaraia/Divulgação

Carnavalesca com mais títulos no Sambódromo, Rosa Magalhães colecionou sete títulos ao longo de mais de 50 anos de Carnaval. Começou a carreira como assistente, em 1970, no Salgueiro. No ano seguinte, a escola foi campeã. Em 1982, tornou-se campeã pela primeira vez como carnavalesca, no Império Serrano.

5 de agosto - Caçulinha

Foto: Reprodução/Redes sociais

Músico e compositor, Rubens Antônio da Silva, mais conhecido como Caçulinha, morreu aos 86 anos. Tornou-se nacionalmente conhecido pelas participações no Domingão do Faustão ao produzir a trilha sonora do programa ao vivo por mais de 20 anos. Também comandava a banda que abria e fechava os intervalos do programa humorístico “Sai de Baixo”.

17 de agosto - Silvio Santos

Foto: Divulgação/SBT

Apresentador e empresário, um dos pioneiros da TV no Brasil e uma das mais célebres personalidades do país, Silvio Santos partiu deixando extenso legado para a cultura brasileira. Além de dono do SBT e de outros empreendimentos do Grupo Silvio Santos, como o Baú da Felicidade, ele seguiu sendo presença constante no vídeo, à frente de outros grandes sucessos, como a Casa dos Artistas (2001-04) e o Show do Milhão (1999-2003).

6 de setembro - Sergio Mendes

Foto: Reprodução/Redes sociais

Responsável por disseminar a Bossa Nova pelo mundo, Sergio Mendes foi o músico brasileiro que mais fez sucesso nos Estados Unidos. Ele colaborou com grandes ícones do jazz (Herb Alpert, Cannonball Adderley), com artistas do pop americano (Stevie Wonder, Justin Timberlake, Black Eyed Peas, John Legend) e da MPB (João Donato, Hermeto Pascoal). Tinha 60 anos de carreira e 35 álbuns lançados.

9 de setembro - Mestre Rita Doceira

Mestra da cultura, a doceira sobralense foi reconhecida por manter uma tradição culinária que remonta às origens do Brasil. Ela preservou os fazeres do doce fartes – delicados pastéis com recheio de gengibre, castanha e polvilhados de açúcar. A iguaria é citada na carta de Pero Vaz de Caminha e trata-se do primeiro doce português a chegar ao País.

17 de setembro - Maestro Sidney

Natural de São Miguel (RN), José Sidney Rufino Carvalho foi reconhecido pela trajetória de educar e aproximar jovens nordestinos da arte musical. O potiguar foi um dos primeiros maestros de bandas de músicas de Jaguaribe (CE), consolidando um trabalho responsável pela formação de artistas neste município e cidades vizinhas do Vale do Jaguaribe.

23 de setembro - Efrain Almeida

Foto: Samuel Macedo/Divulgação

O artista plástico retratou elementos da cultura popular nordestina em uma perspectiva autobiográfica e contemporânea. As esculturas, pinturas, bordados e instalações assinadas por ele partem das próprias memórias de infância em Boa Viagem, terra natal, desde o ofício do pai carpinteiro até as manifestações religiosas. Nos trabalhos de Efraim o corpo se funde com o sagrado, a natureza e a paisagem.

24 de setembro - Urik Paiva

Atuante no setor cultural cearense, Urik Paiva Oliveira construiu jornada dedicada à literatura. Graduou-se no curso de Letras/Português da Universidade Estadual do Ceará (Uece). Entre 2008 e 2012, formulou e desenvolveu projetos ligados à área de livro e leitura na Secretaria de Cultura de Fortaleza (Secultfor). Executou demandas do órgão, como editais, convênios e formulação do Plano Municipal de Cultura.

24 de setembro - Roberto Frota

Foto: Reprodução/TV Globo

Ator de “Vale Tudo” e “Mulheres Apaixonadas”, Roberto Frota tinha mais de 50 anos de carreira e participou de mais de 40 novelas e produções na TV Globo. O último trabalho na emissora foi na novela “Vai na Fé”, no ano passado. No teatro, atuou em peças como “Bonitinha, mas ordinária” e “Adorável Hamlet”. Também escreveu o livro “Se eu fosse você”, um grande sucesso do cinema nacional.

4 de outubro - Emiliano Queiroz

Foto: Ismael Soares

Ator, diretor teatral, autor e radialista, Emiliano de Guimarães Queiroz deixou um legado único às Artes Cênicas do Brasil. Versátil, o aracatiense construiu importante carreira em diversas plataformas e acompanhou as inúmeras transformações sociais e técnicas da cultura brasileira. A vocação para os palcos surgiu ainda na infância, ao assistir a famosa montagem de “O Mártir do Gólgota” na terra natal.

12 de outubro - Ary Toledo

Foto: Divulgação

Nome popular da comédia no rádio e na TV, Ary Toledo fez carreira contando piadas e histórias engraçadas. Segundo ele mesmo divulgou em 2023, foram 65 mil piadas catalogadas e publicadas em livros e discos ao longo de mais de 60 anos de trabalho. Durante entrevista em 2023, ele contou detalhes sobre a primeira piada que contou na vida, o começo como faxineiro no Teatro de Arena e relembrou o início da carreira como comediante.

14 de outubro - Mestre Pajé Luís Cabôco

Nascido em Almofala, em 1951, Mestre Luís Cabôco é reconhecido por levar auxílio para as curas de doenças a partir da “sabedoria da natureza”. Ele utilizava plantas medicinais e ajudava o povo a compreender o lado espiritual das enfermidades. Com mais de 40 anos de pajelança, Mestre Luís Cabôco conquistou grande respeito, não apenas na aldeia Tremembé, da qual faz parte, como também em outras aldeias indígenas do Ceará.

23 de outubro - Antonio Cicero

Foto: Divulgação

Membro da Academia Brasileira de Letras (ABL), o carioca Antonio Cicero era irmão da cantora e compositora Marina Lima e foi responsável por escrever alguns dos maiores sucessos dela. Antonio Cicero também é coautor de "O Último Romântico", célebre na voz de Lulu Santos. Ele também teve parcerias com Waly Salomão, João Bosco, Orlando Morais e Adriana Calcanhotto.

25 de outubro - Babau do Pandeiro

José Maximiano de Sousa, conhecido como Babau do Pandeiro, faleceu aos 79 anos. Ele era natural de Sobral e foi um ícone da cultura cearense. Iniciou a trajetória musical fazendo versos e se apresentando em bares e calouradas, sempre acompanhado do inseparável pandeiro. Com o talento, conquistou o coração de diversas gerações em Fortaleza, vendendo discos e encantando o público com música autêntica e inteiramente regional.

29 de outubro - Mestre Antônio Pinto

Natural da cidade de Aurora (CE), Mestre Antônio Pinto recebeu o título de Tesouro Vivo da Cultura pelo Governo do Ceará, participando anualmente do Encontro Mestres do Mundo. Em maio deste ano, integrou a exposição Nascente da Trama e do Som, no Centro Cultural do Cariri. Faleceu aos 100 anos de idade.

4 de novembro - Agnaldo Rayol

Foto: Divulgação

O artista ficou conhecido pela voz de barítono e pela participação como cantor e apresentador em diversas atrações da televisão brasileira. Entre os maiores sucessos, estão interpretações de canções italianas, tais como “Mia Gioconda” e “Tormento D’Amore”.

10 de dezembro - Dalton Trevisan

Foto: Divulgação

O escritor paranaense chegou a se formar em Direito, mas desembarcou rapidamente da carreira de advogado. O voo foi mesmo a ficção. Publicou mais de 50 livros ao longo da carreira, textos que fizeram dele um dos mais celebrados contistas do país. Colecionou prêmios, como Machado de Assis – o mais importante da Academia Brasileira de Letras –, quatro Jabutis e o Camões, o maior da Língua Portuguesa.

16 de dezembro - Mauro Coutinho

Natural de Fortaleza, Mauro Coutinho foi uma grande referência na arte de sonorizar espetáculos e desempenhou importante papel no quadro técnico do Theatro José de Alencar, quando da execução de projetos locais e nacionais. Remanescente da antiga TV Ceará, aos tempos da Rede Tupi, Mauro teve a trajetória de vida entrelaçada com a do próprio TJA.

26 de dezembro Ney Latorraca



Legenda: Ney Latorraca faleceu aos 80 anos Foto: Divulgação/Globo/Tata Barreto

O ator Ney Latorraca morreu aos 80 anos após complicações do diagnóstico de câncer de próstata. Nascido em Santos (SP), Antonio Ney Latorraca iniciou na carreira artística aos seis anos, quando fez uma participação em uma radionovela da Record. Ao longo de décadas de carreira, o ator esteve em mais de 50 produções de televisão, cinema e teatro. Entre papéis memoráveis, como Barbosa, em "TV Pirata", e Cornélio, em "O Cravo e a Rosa".