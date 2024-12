Confira a ordem dos shows no Réveillon Fortaleza 2025

O cantor Paulo José Benevides será o responsável pela abertura do Réveillon de Fortaleza 2025, no dia 31 de dezembro, enquanto a contagem regressiva da virada ficará por conta de Pedro Sampaio. Recém-confirmada na festa em substituição da apresentação Henry Freitas, a cantora Joelma é quem encerrará o Réveillon de Fortaleza, com 1h30 de show no palco montado no Aterro da Praia de Iracema.

A festa contará, ainda, com apresentações de Vanessa da Mata, Paralamas do Sucesso e Matuê. Os shows terão entre 50 minutos e 90 minutos. As informações são da Prefeitura de Fortaleza.

A troca de palco de entre as atrações deve levar em torno de 30 minutos, cada.

Confira a programação completa

18h30 - Paulo José Benevides

20h - Vanessa da Mata

21h50 - Paralamas do Sucesso

23h40 - Pedro Sampaio

1h40 - Matuê

3h30 - Joelma

Transporte público

No dia 31, a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) disponibilizará 63 ônibus extras para facilitar o acesso ao evento. Além do aumento da frota, a passagem terá valor da tarifa social, R$ 3,90 (inteira) e R$ 1,50 (meia) na terça (31) e quarta-feira (1º).

No dia 1º de janeiro, serão 48 veículos extras em operação. As rotas contarão com ajustes nos pontos de embarque e desembarque de modo a garantir maior conforto dos passageiros.

Desvios e pontos de parada desativados

Os pontos de parada da Av. Abolição e da Av. Historiador Raimundo Girão serão desativados temporariamente, devido aos desvios e bloqueios das vias localizadas próximas ao evento. Os itinerários serão desviados com embarque e desembarque realizados nas rua Tenente Benévolo e Rua Pereira Filgueiras, no sentido leste/oeste e oeste/leste, respectivamente.

Pontos de embarque e desembarque

Durante a festa, o transporte público será organizado da seguinte forma:

O embarque e desembarque das linhas especiais ocorrerão na Rua Tenente Benévolo, entre a Avenida Barão de Studart e a Rua Monsenhor Bruno, com três pontos designados:

Ponto 1: ônibus dos terminais Papicu e Messejana

Ponto 2: ônibus dos terminais Parangaba/Siqueira e Lagoa

Ponto 3: ônibus dos terminais Conjunto Ceará e Antônio Bezerra

Além disso, linhas regulares operarão com frota reforçada:

011 - Circular 1/Centro (5 veículos)

012 - Circular 2/Centro (5 veículos)

051 - Grande Circular I (16 veículos)

052 - Grande Circular II (16 veículos)

055 - Corujão/Grande Circular I (2 veículos)

056 - Corujão/Grande Circular II (2 veículos)

071 - Antônio Bezerra/Mucuripe (5 veículos)

073 - Siqueira/Praia de Iracema (11 veículos)

077 - Parangaba/Mucuripe (16 veículos)

092 - Antônio Bezerra/Papicu/Praia de Iracema (17 veículos)

099 - Siqueira/Mucuripe/Barão de Studart (11 veículos)

120 - Vila do Mar/Náutico/Antônio Bezerra I (3 veículos)

711 - Barra do Ceará/Cais do Porto (6 veículos)

752 - Caça e Pesca/Centro (16 veículos)

901 - Dom Luís/Papicu/Centro (3 veículos)

905 - Meireles/Centro (4 veículos)

906 - Caça e Pesca/Serviluz/Centro (12 veículos)

907 - Castelo Encantado/Centro (3 veículos)

Já a Avenida Rui Barbosa terá um corredor organizado para proteger os usuários, ampliando a área entre a via e a calçada.

Trânsito

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) terá uma equipe composta por 240 agentes e orientadores, que irá atuar no entorno do Aterro da Praia de Iracema na terça (31) e quarta-feira (1º).

A partir das 5h do dia 31, começam os bloqueios nas ruas Camocim, Carlos Vasconcelos, Virgílio Vasconcelos, Barão de Aracati e Monsenhor Bruno, para instalação das barracas de ambulantes. Já às 12h, ocorre a interdição principal: bloqueio da Av. Abolição e Av. Historiador Raimundo Girão, entre as ruas Nunes Valente e Ildefonso Albano.

Para facilitar o trânsito, haverá desvios: quem vem da Av. Historiador Raimundo Girão, sentido Centro/Mucuripe, deve dobrar à direita na Rua Ildefonso Albano e à esquerda na Av. Monsenhor Tabosa. Já para quem segue no sentido Mucuripe/Centro, deve dobrar à esquerda na Rua Nunes Valente e à direita na Rua Dep. Moreira da Rocha ou utilizar a Rua Tenente Benévolo.

A partir das 15h, será montado o corredor de pedestres na Av. Rui Barbosa, entre a Av. Monsenhor Tabosa e Deputado Moreira da Rocha, com bloqueio total de tráfego de veículos nesse trecho.

Saúde

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) garantirá assistência médica durante o Réveillon de Fortaleza 2025, com três Postos Médicos Avançados (PMA) no Aterro da Praia de Iracema, funcionando das 18h até o fim do evento, com 51 profissionais.

Cada PMA terá salas de acolhimento, observação, procedimentos e estabilização. Seis ambulâncias, duas por PMA, oferecerão suporte avançado e básico. Em caso de emergência, os pacientes serão encaminhados para o Instituto Dr. José Frota, Hospitais Distritais, Unidades de Pronto Atendimento ou outras unidades de saúde conforme necessidade.

Segurança

O Réveillon 2025 em Fortaleza contará com um efetivo de segurança reforçado.

A Guarda Municipal contará com 433 agentes para garantir a segurança, com ações de:

Prevenção e salvamento aquático

Patrulhamento em viatura

Videomonitoramento

Utilização de drones

Apoio às equipes da AMC, Agefis, SMS, Funci, Etufor e SCSP

Além disso, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) atuará por meio da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Ciopaer, com equipes especializadas para prevenir e auxiliar em eventuais ocorrências.

Cerca de 1.100 profissionais das Forças de Segurança do Estado, entre eles 970 policiais militares, estarão distribuídos estrategicamente pela cidade, com foco no Aterro da Praia de Iracema.