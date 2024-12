Réveillon 2025 em Fortaleza terá apenas um dia de festa, decide Prefeitura

O Réveillon de Fortaleza 2025 terá apenas um dia de festa, decidiu a Prefeitura de Fortaleza. A informação foi apurada em primeira mão por esta Coluna.

A ideia inicial da gestão do prefeito Sarto era realizar a virada com três dias de programação, mas a Prefeitura optou por reduzir a festa, pois não obteve patrocínio de empresas privadas para arcar com as três datas.

Pelo atual formato, os cachês dos artistas são pagos pela iniciativa privada e não recebem recursos dos cofres municipais. Diante do cenário desafiador, a opção foi enxugar o evento para o formato anterior, de somente uma noite.

A própria gestão Sarto foi a primeira a fazer o Réveillon com múltiplos dias, fortalecendo a atração de turistas na virada do ano. Hoje, o Ano Novo na Capital é um dos maiores do Brasil.

"Neste ano, repetimos a fórmula bem sucedida de buscar a iniciativa privada, uma marca da nossa gestão. Conseguimos patrocinadores, mas as parcerias são insuficientes para pagar todas as atrações anunciadas. Isso nos levou à decisão necessária e equilibrada de realizar um dia de festa, na virada do ano, no Aterro da Praia de Iracema. E não mais os três dias anunciados", comentou o prefeito José Sarto, em vídeo nas redes sociais.

Atrações

Estão mantidas as seguintes atrações para o dia 31 de dezembro de 2024:

Paulo José Benevides

Vanessa da Mata

Paralamas do Sucesso

Pedro Sampaio

Matuê

Henry Freitas.

Portanto, foram cortados Marisa Monte, Carlinhos Brown, Arnaldo Antunes, Diogo Nogueira, Simone Mendes, Pabllo Vittar e Taty Girl.

Últimos anos

Desde a retomada de festas presenciais no Aterro da Praia de Iracema, na virada de 2022 para 2023, a Prefeitura de Fortaleza vinha investindo em mais de um dia de atrações.

Em 2022, as festas foram realizadas nos dias 30 e 31 de dezembro. Em 2023, as festividades foram estendidas para três dias, inclusive, com show de Roberto Carlos.

