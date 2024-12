De estrela prodígio a queridinha do Pop: Veja 7 pontos para entender a ascensão de Sabrina Carpenter

Dona de hits como “Espresso” e “Please, Please, Please”, o nome de Sabrina Carpenter está na boca do povo quando pensamos no universo da música Pop. A cantora estadunidense de 25 anos já acumula uma fortuna de US$ 12 milhões, conforme dados do Celebrity Net Worth até julho de 2024 e é destaque na mídia.

Na lista de indicados ao Grammy 2025, divulgada em novembro, Sabrina apareceu em seis categorias principais, incluindo Artista Revelação e Álbum do Ano, com “Short n’ Sweet”. Dentre as indicações, estão:

Canção do Ano: Sabrina Carpenter – “Please Please Please”

Sabrina Carpenter – “Please Please Please” Gravação do Ano: Sabrina Carpenter - “Espresso”

Sabrina Carpenter - “Espresso” Melhor Pop Vocal Album: Short n' Sweet - Sabrina Carpenter

Short n' Sweet - Sabrina Carpenter Melhor Performance Solo de Pop: “Espresso” — Sabrina Carpenter

Em outubro, ela foi a capa da revista Time, com o recorte "As Estrelas em Ascensão mais Influentes do Mundo" (The World's Most Influential Rising Stars). Neste ano, também ganhou o MTV Video Music Award: Música do Ano 2024 com a canção "Espresso".

Para a pesquisadora de cultura Pop e doutora em Comunicação, Mariana Lins, o conceito de diva Pop atualmente se tornou mais amplo do que meramente a performance no palco ou a capacidade de cantar. Ele inclui um conjunto de habilidades e outros atributos.

“Hoje em dia, a gente pode pensar em uma performance mais midiática e pulverizada nas redes sociais. Então, essa diva Pop é uma mulher que bebe das características das divas do passado, com a consciência corporal, o glamour e o empoderamento de uma personalidade forte”. Mariana Lins Pesquisadora de cultura Pop

O mestre e pesquisador Henrique Tenório, do Laboratório de Análise de Música e Audiovisual da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), também destaca que o imaginário da diva Pop está ligado ao grandioso. Além da voz, da performance e da composição, as divas do Pop também precisam apresentar um mega show “nos parâmetros do que Madonna consagrou como modelo de espetáculo Pop: diferentes atos, trocas de figurino, grandes estruturas e vários bailarinos”.

Veja também Zoeira Saiba quem é Sabrina Carpenter, cantora que abre os shows de Taylor Swift no Brasil Zoeira O que é 'dark academia'? Entenda como Taylor Swift relaciona essa estética com novo álbum

Quem é Sabrina Carpenter?

Sabrina AnnLynn Carpenter, de 25 anos, nasceu em 11 de maio de 1999 na cidade de Quakertown, no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Ela tem três irmãs mais velhas: Sarah, Shannon e Cayla.

A jovem é filha de Elizabeth e David Carpenter, conforme informações do portal Biography. Enquanto a mãe era uma dançarina, o pai era músico. Um fato curioso é que uma tia de Sabrina, Nancy Cartwright, é conhecida por fazer a voz de Bart Simpson em "Os Simpsons".

Aos 2 anos, a pequena Sabrina começou a dançar, passando a ter aulas de dança seis dias por semana. Aos 6, ela iniciou as aulas de canto. Dentre as referências musicais dela, estão Stevie Nicks, Dolly Parton, Carole King e Patsy Cline.

Covers no YouTube e alcance midiático

A paixão pela música sempre esteve presente na vida de Sabrina Carpenter, mas foi em 2009 que ela começou a gravar vídeos para o YouTube cantando covers de suas canções preferidas. Aos 10 anos, compartilhou sua própria versão de "Picture to Burn", música de Taylor Swift, e quase 15 anos depois — já dando alguns spoilers — esse vídeo foi compartilhado nos telões da "The Eras Tour" (2023), de Taylor Swift, antes de Sabrina fazer seu ato como artista convidada.

Mas, voltemos para o início da carreira. Ainda em 2009, ela participou do Concurso “Be A Star” da MileyWorld (MileyWorld’s “Be A Star” Contest), contando com a apresentação da própria Miley Cyrus.

A pesquisadora Mariana Lins destacou que o "caminho para o sucesso" variou nas últimas décadas, principalmente depois das redes sociais. Para os novos artistas, a “plataformização da música” foi uma ferramenta positiva, já que facilita o processo de alcançar novos públicos, como ocorreu com Sabrina ao compartilhar seus covers.

“Então, é outra dinâmica. Não acredito que a gravadora hoje tenha esse papel central para crescer no Pop hoje. Existe agora uma visão de mercado que tem passado muito pelo conceito de plataformização musical e algumas músicas são pensadas em formato de TikTok”, exemplifica.

Estrela da Disney e contrato com gravadora

Como outras estrelas do mundo Pop, Sabrina Carpenter é fruto da Disney. Entre 2014 e 2017, ela participou do show "Garota Conhece o Mundo" (Girl Meets World). Em 2014, ela também assinou o primeiro contato com uma gravadora.

De sua mesma época, surgiram nomes como Olivia Rodrigo e Joshua Bassett, cantores e atores da Disney. Os três, posteriormente, vão se envolver em um triângulo amoroso. Logo depois, Sabrina conseguiu participar como atriz coadjuvante em filmes como "O Ódio que você Semeia" (2018) e "Crush à Altura" (2019).

Legenda: Sabrina Carpenter na série da Disney "Garota Conhece o Mundo" Foto: Divulgação

Em 2019, dez anos depois dos vídeos compartilhados no YouTube, Sabrina foi escalada para participar do musical "Meninas Malvadas", da Broadway, como Cady Heron. No entanto, apesar de ter a estreia, os shows precisaram ser interrompidos devido ao aumento dos casos da Covid-19 no mundo, em 2020.

Ao analisar os primeiros anos da carreira de Sabrina, o pesquisador Henrique percebe que a jovem possuiu um conjunto de fatores que favoreceram sua trajetória para o sucesso. Além da habilidade musical e performática, a trajetória pela Disney e os atributos físicos ajudam a cantora.

“O fato dela atender a atributos físicos ligados a privilégios que possibilitam uma maior visibilidade midiática, como a magreza, a branquitude, os cabelos loiros e a baixa estatura”. Henrique Tenório Pesquisador do Laboratório de Análise de Música e Audiovisual da UFPE

Com o movimento de sair da Disney e focar em sua carreira como cantora, Mariana percebe que Sabrina precisou realizar uma ruptura de sua imagem ligada ao público infantil, tal qual outras “ex-Disney”, como Britney Spears e Miley Cyrus.

“Todas elas, se você observar, fazem essa transição a partir de uma certa hipersexualização do próprio corpo. Então parece que a temática da sensualidade precisa vir à tona como um elemento de ruptura dessa imagem infantil".

Olivia Rodrigo, Joshua Bassett e Sabrina Carpenter

Em 2021, mesmo sem querer, Sabrina Carpenter foi arrasada para o centro do drama entre Olivia Rodrigo e Joshua Bassett, atores da série "High School Musical", da Disney. Ambos eram cantores e atores, e chegaram a ter um breve romance. Os detalhes da relação foram expostos no álbum "Sour", lançado em 2021, por Olivia Rodrigo.

Sabrina chegou a ter um breve relacionamento com Joshua após o término dele com Olivia, e foi supostamente citada nas canções dela. Nenhum dos três envolvidos confirmaram as teorias dos fãs. O fato é que, após Olivia estourar nas rádios estadunidenses e do mundo, a mídia e o público fizeram uma ligação de trechos das músicas com Sabrina.

Legenda: Joshua, Olivia e Sabrina fizeram músicas sobre esse triângulo amoroso Foto: Reprodução/Instagram

Em "Drivers's License", por exemplo, Rodrigo diz que o namorado está "provavelmente com uma garota loira" mais velha do que ela, que sempre a deixou insegura. Como Joshua foi flagrado com Sabrina, assumiram que se referia a ela. As suspeitas aumentaram quando, em "Deja Vu", Rodrigo reclama: "outra atriz? Odeio pensar que eu era apenas o seu tipo".

Resposta de Sabrina Carpenter

Esse drama de triângulo amoroso gerou um grande burburinho no mundo Pop. Um ano depois, Sabrina lançou o single "Skin", em que diz que talvez ela e Olivia poderiam ter sido amigas se tivessem se conhecido em outra vida. "Talvez então pudéssemos fingir que não há gravidade nas palavras que escrevemos. Talvez você não tivesse a intenção, talvez 'loira' fosse a única rima", afirma na canção.

Em "because i liked a boy", do álbum Emails I Can't Send (2022), Sabrina cita a exposição do caso e a narrativa da mídia. "Agora eu sou uma destruidora de lares, sou uma vadia. Recebi ameaças de morte que enchem caminhões. Diga-me quem eu sou, acho que não tenho escolha. Tudo porque eu gostei de um menino".

"Skin" se tornou a primeira música da Sabrina a emplacar na posição 48 no Billboard Hot 100 — uma lista que classifica as músicas mais ouvidas nos Estados Unidos. Ela também cantou a música no "The Late Late Show com James Corden", um programa de televisão americano.

Com o álbum Emails I Can't Send (2022), Sabrina ainda realizou uma turnê entre Setembro de 2022 e Junho de 2023, na América, Europa e Ásia. No entanto, ela não chegou a vir para o Brasil com essa turnê.

Abertura dos shows da Taylor Swift

Já em 2023, ela foi convidada para abrir os shows da Taylor Swift em alguns países, como Singapura, Australia, Mexico, Argentina e Brasil. Foram mais 13 shows. Na época, ela chegou a fazer uma publicação no Instagram, comemorando o momento.

"Sabrina de 9 anos cantando 'White Horse' nunca imaginaria esse momento chegando! Eu te amo tanto tanto, querida Taylor. E sempre sempre amarei", escreveu.

Devido a esse convite, conseguiu alcançar novos públicos e encantar os fãs com suas apresentações.

“Ao mesmo tempo, estar como ato de abertura e ser 'amadrinhada' por Taylor Swift e por um dos seus principais parceiros de sucesso, Jack Antonoff, também colabora para a formação de uma nova base de fãs que já se identificam com uma outra loirinha”, avalia Henrique.

Short n’ Sweet e produção de Jack Antonoff

Nessa onda de influência e sucesso, a jovem produziu o novo álbum "Short n’ Sweet", com Jack Antonoff, um dos melhores amigos de Taylor Swift e produtor de todos os últimos álbuns dela, incluindo "Midnights" e "The Tourtured Poets Department". Jack, vocalista da banda The Bleachers, também trabalhou com outros artistas referências do universo da música, como Lorde, Panic! At The Disco, Troye Sivan, Lana Del Rey, Florence and the Machine, e The 1975.

Legenda: Sabrina Carpenter e Jack Antonoff trabalharam no novo álbum dela Foto: Reprodução/Instagram

Em junho deste ano, “Please Please Please” alcançou a primeira posição na parada Billboard Hot 100, enquanto “Espresso” ficou em 4º lugar. Ela também anunciou a turnê do álbum pela Europa e pelos Estados Unidos.

Em setembro, ganhou o MTV Video Music Award: Música do Ano 2024 com a canção "Espresso". A mesma música venceu o Kids' Choice Award for Favorite Viral Song.

Legenda: Sabrina produzindo o álbum "Short n’ sweet" Foto: Reprodução/Instagram

“Acho que é importante destacar também que Sabrina, como Olivia Rodrigo e Chapell Roan, compõe uma geração de novas divas Pop que são marcadas por rirem de si mesmas, não se levarem muito a sério. Seja respondendo em suas canções com humor sobre os possíveis affairs ou realizando encenações exageradas em seus videoclipes. Ela vem trazendo para o seu trabalho musical uma lógica memética das redes sociais digitais, do que pode ser divertido e não precisa fazer sentido, como a faixa 'Nonsense'”, afirma Henrique.

Sabrina, Camila Cabello e Shawn Mendes

Com o último álbum, os fãs perceberam mais um possível triângulo amoroso, começando a elencar possíveis indiretas de Sabrina para Camila Cabello e Shawn Mendes. Isso porque, entre fevereiro e março de 2023, Sabrina e Shawn tiveram um relacionamento depois do término do cantor com Camila.

Foram citadas faixas como "Taste", "Coincidence", "Dumb & Poetic" e "Sharpest Tool". No caso dessa segunda, Sabrina fala sobre uma relação não correspondida, em que uma jovem se relacionou com um cara e chegou a conhecer os melhores amigos, mas o relacionamento não deu certo.

Sobre o alcance com o triângulo amoroso, Mariana avaliava que Sabrina trilha sim um pouco desse caminho. “Não sei até que ponto e não sei até quando. Mas é uma tática bastante utilizada por algumas artistas, principalmente pelas artistas Pop mais jovens. Acho que a Taylor Swift seja o nome mais lembrado, porque ela capitaliza muito em cima dessas histórias de relacionamentos, sempre envolvendo pessoas famosas”.

Apesar dos rumores, o drama amoroso dela não é um aspecto de destaque de sua carreira, como ocorre com Taylor Swift e Olivia Rodrigo. O inegável nesse cenário é que Sabrina segue entregando músicas que grudam na mente e envolventes performances nos shows, prometendo uma carreira de sucesso tão grande quanto de outras divas do mundo Pop.