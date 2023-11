Saiba quem é Sabrina Carpenter, cantora que abre os shows de Taylor Swift no Brasil

A cantora Sabrina Carpenter foi a escolhida por Taylor Swift para abrir seus shows na América Latina. Essa não é a primeira vez da artista em solo brasileiro.

Em 2017, Sabrina abriu os shows de Ariana Grande no país. A jovem de 24 anos ainda fez um pequeno show de divulgação do álbum “Singular Act 1” em 2019. Esse ano, Sabrina também esteve no Rio de Janeiro, para o festival MITA.

Seu rosto, aliás, não é conhecido somente por suas apresentações no Brasil. Sabrina também é atriz e ex-estrela da Disney.

A artista deu vida a personagem Maya Hart, a melhor amiga de Rowan Blanchard (que interpretava Riley Matthews) no seriado da Disney Channel “Girl Meets World”. Sabrina estrelou na série em suas três temporadas, de 2014 a 2017.

Ainda na Disney, a atriz lançou mais um filme, chamado “Uma Aventura de Babás”. Após sair do canal, Sabrina incorporou o elenco de diversos filmes adolescentes, incluindo “Crush à Altura” e sua sequência, “O Ódio que Você Semeia”, e “Dançarina Imperfeita”.

Já na carreira de cantora, seu álbum mais recente é “Emails I Can't Send”, de 2022.

Abrindo para Taylor Swift, Sabrina faz seis shows no Brasil, sendo três no Rio e três em São Paulo, todos esse mês. Ela continua como ato de abertura dos shows na América do Sul em novembro, bem como nos shows na Austrália em fevereiro de 2024 e nos shows em Cingapura em março de 2024.