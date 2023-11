Cristo Redentor dá boas-vindas à Taylor Swift no Rio de Janeiro; veja vídeo

A cantora Taylor Swift recebeu uma homenagem no Cristo Redentor após os fãs realizarem uma mobilização pedindo pela projeção. Nesta quinta-feira (16), o Cristo deu as boas-vindas à artista vestindo a camisa usada no clipe "You Belong With Me". Na vestimenta, escreveram: "Bem-vinda ao Brasil", incluindo o nome de todos os estados brasileiros.

A arte foi feita pelo diretor de arte e membro do fã clube da cantora, Gabriel Dadam.

No perfil oficial da turnê "The Eras Tour", no Twitter, o vídeo foi publicado com a legenda: "It’s been a long time coming!". A frase faz referência à canção "Miss Americana & the Heartbreak Prince".

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, já tinha anunciado que faria a projeção. "Só para dizer para os 'swifties' que hoje a noite o Cristo Redentor vai homenagear a presença. Nós vamos ter a Taylor Swift devidamente homenageada em sua chegada".

Na projeção, também foi feita uma homenagem ao Dia Mundial dos Pobres. O reitor do Santuário Cristo Redentor, Padre Omar, aceitou o pedido dos fãs da Taylor e ainda propôs o desafio de arrecadar 20 mil unidades de panetone e água mineral para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade social. A ação buscava sensibilizar e mobilizar a sociedade contra a pobreza.

Legenda: Taylor no clipe da música "You Belong With Me", usando a marcante camisa Foto: Reprodução

Shows no Brasil

No Brasil, a cantora fará seis apresentações, sendo três no Rio de Janeiro e três em São Paulo.

Rio de Janeiro: 17, 18 e 19 de novembro, no estádio Nilton Santos, o Engenhão;

17, 18 e 19 de novembro, no estádio Nilton Santos, o Engenhão; São Paulo: 24, 25 e 26 de novembro, no Allianz Parque.

Esta é a primeira vez que a "loirinha" faz shows no Brasil. Em 2012, ela veio fazer a divulgação do álbum Red, participando de programas de TV, como o da Xuxa e da Eliana. Além disso, fez um "pocket show" no palco do Citibank Hall, no Rio de Janeiro, de 35 anos. O evento foi promovido pela gravadora.