Internautas resgatam entrevista de Taylor Swift e Paula Fernandes em programa de TV

Após a equipe de produção da cantora norte-americana Taylor Swift informar que ela não irá conversar com a imprensa no Brasil, internautas resgataram um vídeo de quando a artista concedeu uma entrevista para a apresentadora Eliana em 2012, quando esteve no País pela primeira vez.

Na época, a viagem de Taylor foi promovida pela gravadora para a divulgação do álbum "Red". No mesmo ano, ela havia lançado, ao lado de Paula Fernandes, uma versão de "Long Live". Juntas, elas participaram da entrevista para o programa de Eliana no SBT.

A apresentadora fez uma dinâmica de "pingue-pongue", onde as cantoras precisam dar respostas rápidas para as perguntas. Vários trechos da conversa viralizaram nas redes sociais.

Taylor Swift chegou no Brasil na quinta-feira (16) para apresentar a "The Eras Tour". Nos dias 17, 18 e 19 de novembro, ela se apresenta no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Já em São Paulo, os shows ocorrerão na próxima semana, nos dias 24, 25 e 26 de novembro, no Allianz Parque.