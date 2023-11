Doente, Anahí chora durante show do RBD no Brasil: 'Não tenho muitas forças nem para falar'

Anahí se emocionou junto dos fãs, no show do RBD, na noite dessa quinta-feira (16). A cantora pediu perdão ao público por não entregar seu melhor no palco devido ao estado de saúde. Pela manhã, ela já havia publicado um story declarando ter passado por um noite horrível, com dores nos ossos e febre.

Chorando, no palco do Allianz Parque, em São Paulo, Anahí parou e disse: "Não tenho muitas forças nem para falar, mas quero dizer a todos vocês obrigada com todo o meu coração. Perdão por chorar, mas vocês sabem que eu sou chorona. Ainda mais hoje que não me sinto bem".

O desabado foi feito logo após sua interpretação com a canção Sálvame. "Vocês merecem todo o meu respeito, todo o meu profissionalismo. Não sei o que está acontecendo, mas estou com febre e muita dor nos ossos. Não sei o que é, estão me examinando e logo veremos o que está acontecendo", declarou ela.

Mesmo doente, a eterna Mia Colucci continuou a apresentação e afirmou que, assim como Dulce Maria, que também está doente, daria o melhor aos fãs.