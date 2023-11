No Brasil, Dulce María diz estar sem voz por bronquite e Anahí tem febre de 38°C

Dulce María e Anahí relataram estar doentes, nesta quinta-feira (16). As artistas fazem parte da banda RBD que está em turnê no Brasil.

Dulce, de 37, compartilhou no Instagram uma foto com inalador e explicou seu estado de saúde. Os sintomas da eterna Roberta começaram na última segunda-feira (13).

"Queridos amigos, como vocês sabem desde segunda-feira que não estou bem, estou com febre e muita tosse e dores nas costas, e neste momento estou rouca", escreveu.

Legenda: Dulce María publicou uma imagem com inalador e explicando o estado de saúde nas redes sociais Foto: Reprodução/Instagram

A artista ainda relatou que teve atendimento médico e a gripe viral evoluiu para uma bronquite. "Estou tomando remédio desde terça-feira [14]. O médico diz que é um vírus (não é covid, não é gripe). Comecei com uma gripe viral que progrediu e virou bronquite, por isso quase não tenho voz".

Veja também

Anahí, por sua vez, revelou, na manhã desta quinta, que teve 38,6°C de febre, além de muita dor. "Tive a pior noite. Meus ossos doem. Não sei o que está acontecendo. Não é Covid, creio eu, tive recentemente pela quinta vez", escreveu.

Legenda: Anahí publicou temperatura na manhã desta quinta-feira (16) Foto: Reprodução/Instagram

Shows em São Paulo

A banda RBD se apresentará Allianz Parque, em São Paulo, nesta quinta, na sexta (17), no sábado (18) e no domingo (19). Dulce María prometeu que estará no palco com os outros quatro integrantes da banda.

"Estaremos lá com vocês esta noite dando o melhor que meu corpo puder permitir. Obrigado por entenderem se eu não puder chegar aos 100%", finalizou.