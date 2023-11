Globo abre inscrições para seu novo reality show musical

A Globo anunciou, nesta quinta-feira (16), que abriu as inscrições de seu novo reality show musical, com previsão de estreia para o segundo semestre de 2024.

A emissora não divulgou o nome do projeto, mas afirmou que a atração contará com música, convivência, relacionamento, transmissão 24 horas e vencedor pelo voto do público.

Para se inscrever, é necessário enviar pelo menos dois vídeos: um cantando e outro falando um pouco sobre você, além de fotos.

Cantores de todos os gêneros podem se inscrever. Conforme a emissora, os participantes do reality vão viver "as inúmeras etapas da construção de suas carreiras em um confinamento transmitido 24 horas por dia”.

“Há elementos técnicos de colaboração com os artistas para que eles evoluam enquanto participam do reality, combinado com provas que demandam não só habilidade, mas sorte também. Há ainda a convivência. Nosso trabalho é para que estes artistas saiam com suas carreiras o mais definidas possível. A música é o trunfo de cada um”, disse ainda Boninho sobre a atração.

Clique aqui para cessar o link da inscrição.