Ao lado de MC Daniel, Yasmin Brunet vai ao hospital com dores e descobre fratura na costela

Após dias sentindo dor, Yasmin Brunet compartilhou, nessa quarta-feira (15), nos stories do seu Instagram, a descoberta de uma fratura na nona costela. A modelo precisou realizar uma série de exames para identificar o que a incomodava. Ela foi ao hospital acompanhada de MC Daniel, o que só aumenta o rumor de que os dois estão realmente namorando.

“Gente, eu vim aqui no hospital para fazer uns exames e entender porque eu estava com tanta dor na costela há tantos dias. Fiz tomografia, exame de sangue, raio-x, tudo. E acabaram de me falar que realmente fraturei minha nona costela”, relatou.

Antes de divulgar a causa dos incômodos, a loira surgiu em outros stories, também ao lado do “Falcão do Funk”. Em um deles, o famoso explicou a ida ao hospital, enquanto a modelo demonstrava dores de forma visível.

A filha de Luiza Brunet contou que tentou ignorar o que estava sentindo nos últimos dias, porém ela demonstrou arrependimento após descobrir a gravidade da situação: “Fiquei deixando para lá e estava com uma costela fraturada, o que é super perigoso porque podem acontecer outras coisas também por causa disso”.

Em seguida, a famosa também alertou seus seguidores sobre os sinais que o organismo dá quando tem algo errado. “Qualquer coisa que vocês sintam no corpo de vocês de errado, procurem um médico, vão ao hospital, não fiquem em casa que nem eu fiquei achando que não ia dar nada, porque às vezes uma coisa boba pode virar [algo] muito pior”.