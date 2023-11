Pedro Pascal está cotado para integrar elenco do filme ‘Quarteto Fantástico’

O ator Pedro Pascal está cotado para integrar o elenco do filme “Quarteto Fantástico” como o personagem Reed Richards, segundo o site Deadline.

Veja também

Apesar do contrato ainda não ter sido firmado, a escolha do nome do artista depende somente da agenda dele para o próximo ano. O longa tem previsão de estreia para maio de 2025.

Em 2024, Pedro deve continuar nas gravações de “Gladiador 2”, cujas gravações começam ainda esse ano. Ele também está comprometido com a segunda temporada da série “The Last of Us”.