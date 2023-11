'Madame Teia', spin-off de 'Homem-Aranha' ganha trailer com Dakota Johnson; assista

O novo spin-off de “Homem-Aranha” ganhou um trailer eletrizante, nesta quinta-feira (15), divulgado pela Sony Pictures. “Madame Teia” será estrelado pela atriz Dakota Johnson, e segundo a Marvel, a previsão de estreia no Brasil é para fevereiro de 2024.

Dakota Johnson chega ao aranhaverso para dar vida a paramédica Cassandra Webb, personagem que poderá prever o futuro. No trailer, a protagonista relata que chegou ir à Amazônia, para acompanhar a mãe, que pesquisava aranhas.

O filme terá a direção de S.J. Clarkson, que já atuou em episódios de “Os Defensores”, “Jessica Jones”, “Orange is the New Black” e “Succession”. Além de Dakota, o elenco também contará com nomes como Sydney Sweeney, Isabela Merced, Emma Roberts, Tahar Rahim, Adam Scott Mike Epps e Celeste O’Connor.

