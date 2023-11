Fãs de Taylor Swift ficam em frente a hotel, no Rio de Janeiro, e segurança é reforçada

Os fãs de Taylor Swift, que pousou em solo brasileiro para uma série de shows, se reuniram na tarde de quinta-feira (16) na porta do hotel onde a cantora está hospedada, o Fasano, em Ipanema, no Rio de Janeiro, para homenageá-la. Segundo a Polícia Militar do RJ, a segurança no local deve ser reforçada para evitar qualquer tipo de contratempo.

Até o momento, os que estiveram no local não tiveram contato com a cantora. Apesar disso, muitos permaneceram no local por horas, enquanto cantavam e dançavam, e se agitaram com a saída da cantora do local por volta das 17h20.

Veja o vídeo:

O esquema para proteger a "loirinha" - expressão usada pelos fãs dela aqui no Brasil - foi pensado previamente. Antes mesmo da chegada dela ao hotel, grades de proteção já haviam sido posicionadas estrategicamente para impedir a passagem dos fãs e um comboio de seis carros a levou ao local onde ficará hospedada durante a passagem pelas terras cariocas.

Segundo o jornal Folha de S. Paulo, dois camburões da Polícia Militar foram posicionados na porta do hotel e guardas municipais também foram designadas para acompanhar a movimentação à distância.

Taylor Swift se apresenta no Rio de Janeiro nesta sexta-feira (17), no sábado (18) e domingo (19), no Estádio Nilton Santos. A previsão do Governo do Estado é de que mil policiais estejam nas ruas próximas ao local dos shows nos dias de apresentação, sempre a partir das 13h.