A morte do ator Ney Latorraca causou comoção nas redes sociais, na manhã desta quinta-feira (26). Nomes da TV e da internet publicaram homenagens ao paulistano, lembrado por bom humor e pelo legado nas artes.

O ator Miguel Falabella publicou foto ao lado de Ney no Instagram. Ele escreveu: "Neyzinho, chegou a hora da despedida e, conforme havíamos conversado inúmeras vezes em nossas voltas pela Lagoa, está sendo difícil chorar. Uma vida gargalhando a seu lado passa diante de meus olhos impede as lágrimas de correrem livremente".

Ainda em texto, Falabella exaltou a obra do ator. "Você foi uma luz, um amigo querido, um ator extraordinário, um homem do teatro e um observador da vida com um olhar único e certeiro. Um grande. Obrigado por tanto e por tudo. Vou te amar sempre. Marília e Wilker devem estar te recepcionando com todas as honras merecidas, porque você sempre foi capa".

A apresentadora Ana Maria Braga foi outro nome da TV que destacou o trabalho de Ney nas redes sociais. "Sua partida deixa uma lacuna imensurável na cultura brasileira. Ney encantou gerações com seu talento e carisma, tornando-se um ícone inesquecível das artes cênicas. Seu legado artístico permanecerá vivo em nossos corações e memórias".

Morte por complicações de um câncer

O ator Ney Latorraca morreu, nesta quinta, após complicações do diagnóstico de câncer de próstata. Desde o dia 20 de dezembro, ele estava internado no Hospital da Gávea, no Rio de Janeiro, segundo informou o canal GloboNews.

O artista foi diagnosticado com a doença em 2019 e estava internado. Conforme o portal da Quem, Ney chegou a ser operado para a remoção da próstata e não apresentou mais sinais da doença até agosto deste ano, quando o câncer voltou em metástase — espalhado por diferentes regiões do corpo. O artista chegou a passar por um tratamento inicial, mas não houve sucesso.

Segundo o portal da Quem, Ney faleceu em decorrência de uma sepse pulmonar — infecção que se origina nos pulmões e que se espalha pelo corpo, causando uma resposta inadequada do organismo.