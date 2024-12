CAPTEI: Bento Sampaio Rocha comemora 9 anos em pool party incrível

A pool party de Bento Sampaio Rocha foi um verdadeiro sucesso, unindo diversão, alegria e muito amor em um só lugar. Os pais, Paulinha e Felipe, não pouparam esforços para garantir que o aniversário do filho fosse incrível e inesquecível.

Legenda: Felipe Queiroz, Cláudio e Lenise Queiroz Rocha e Paulinha Sampaio Foto: LC Moreira

Os convidados foram recebidos nos jardins da casa dos avós do aniversariante, Lenise e Cláudio Rocha, com muita animação pela Equipe Up e logo se juntaram às crianças para aproveitar as brincadeiras preparadas especialmente para a ocasião. A decoração e toda a produção do evento foram assinadas por Priscilla Capelo que deram o toque especial à festa, criando um ambiente festivo e descontraído.

Legenda: Bento Rocha Foto: LC Moreira

Bento estava radiante e cheio de alegria durante toda a festa, aproveitando cada momento ao lado de seus amigos e familiares. E a presença da pequena Lourdes Maria, ainda na barriga da mãe, só tornou tudo ainda mais especial.

A pool party de Bento Sampaio Rocha foi, sem dúvida, um evento único e memorável, marcado pela felicidade e pela união da família.

Veja as fotos captadas por Ludmila Lemos:

Legenda: Bento Rocha Foto: LC Moreira

Legenda: Felipe Queiroz e Bento Rocha e Paulinha Sampaio Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudio Rocha, Lenise Queiroz Rocha, Bento Rocha, Paulinha Sampaio e Felipe Queiroz Rocha Foto: LC Moreira

Legenda: Claudinho Queiroz, Cláudio, Elizabeth Rocha e Felipe Queiroz Rocha Foto: LC Moreira

Legenda: Priscila Capelo e Paulinha Sampaio Foto: LC Moreira

Legenda: George e Natália Gomes, Paulinha Sampaio e Felipe Queiroz Rocha Foto: LC Moreira