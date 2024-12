Inês Galvão relembra casamento de cinco anos com Ney Latorraca: 'Só acabou por interferência da mãe dele'

A atriz Inês Galvão, de 65 anos, foi casada por cinco anos com o ator Ney Latorraca, que faleceu aos 80 anos nesta quinta-feira (26). Em entrevista ao Extra, ela relembrou o primeiro encontro dos dois nos bastidores da novela "Eu prometo", em 1983, a última escrita por Janete Clair.

"Eu fazia uma personagem que se vestia de menino, e a gente se conheceu. Tínhamos 15 anos de diferença e ele dizia que era um ator shakespeariano namorando uma atriz punk", recorda. Inês ainda classifica a relação entre os dois como "muito maneira". "Aprendi muita coisa com o Ney e espero ter ensinado a ele também", conta.

Apesar do bom entendimento entre os dois, o casamento não era visto com bons olhos pela mãe de Ney. "A gente só acabou por interferência da mãe dele", revelou Inês ao jornal Extra.

Veja também Verso Saiba quem é Edi Botelho, marido do ator Ney Latorraca Verso Famosos fazem homenagens para Ney Latorraca, que morreu aos 80 anos

A atriz explica que durante o tempo que esteve casada, ela e o marido moravam com Dona Nena, mãe do ator. A convivência era difícil, mas tudo acabou no aniversário de 40 anos de Ney.

Eu tinha preparado um jantar surpresa para ele, com 40 amigos, como Tarcísio Meira, Glória Menezes, Irene Ravache, Marília Pêra, e deixei para a Dona Nena levá-lo até o restaurante. Essa era a única parte dela na história. E ela simplesmente não levou! Ele foi beber com o Laurinho Corona, e eu fiquei lá, como uma idiota esperando ele no Plataforma, e ele sem saber de nada. Aí, pra mim, deu. Terminei com ele. Inês Galvão Em entrevista ao Extra

Apesar do fim do relacionamento, os dois ainda permaneceram próximos, mesmo com o segundo casamento de Inês. Após Ney, a atriz foi casada por 25 anos com o jogador de futebol Gaúcho, também falecido.

"Ele acompanhou a minha vida toda, o nascimento dos meus filhos, meu casamento. A gente se falava sempre. Agora nos últimos tempos não, desde o aniversário dele este ano", comentou Inês sobre a relação com Ney Latorraca.