Saiba quem é Edi Botelho, marido do ator Ney Latorraca

O ator Ney Latorraca, que morreu aos 80 anos nesta quinta-feira (26), viveu por 29 anos ao lado do também ator Edi Botelho, de 66 anos. Os dois mantinham um relacionamento discreto, mas chegaram a trabalhar juntos em diversas peças de teatro.

Em entrevista ao jornal O Globo em 2022, Ney comentou o casamento com Edi. Na entrevista, ele revela que os dois começaram a namorar em 1995 e que eram muito próximos.

Encontrei há mais de 20 anos uma pessoa genial, que é o Edi Botelho, meu companheiro. A maior qualidade dele é a inteligência. Isso é o principal, além do carinho, amor, respeito e a rapidez dele de pensamento. Uma pessoa que conhece os verbos, a vida, me trata muito bem. É bom voltar para casa e ter uma pessoa que te ama, te faz bem, é saudável. Admiro a integridade e a maneira que ele olha para mim, acho bonito isso Ney Latorraca Em entrevista ao Gshow, em 2022

Veterano dos palcos, Botelho, inclusive, foi dirigido pelo marido em algumas ocasiões. Um desses encontros foi em 2016, com "As Cadeiras", no qual Edi atuou junto de Tássia Camargo, sob direção de Ney. O casal chegou a contracenar junto em 2014, na peça "Entredentes", com texto e direção de Gerald Thomas.

Na trama, Ney interpretou um judeu que encontra o islâmico vivido por Edi em pleno Muro das Lamentações, onde os dois se envolvem em um embate sobre questões morais e ideológicas.

Mas, além do teatro, Edi Botelho possui um histórico na televisão com papéis pequenos. Ele interpretou um médico em "Mulheres Apaixonadas" (2003), além de viver um amigo de Beira (Eduardo Lago), em "Páginas da Vida" (2006), outra novela de Manoel Carlos. O ator também participou de duas temporadas de "Malhação" (2007-2008).

Amor de superações

Legenda: Edi Botelho, Bárbara Bruno e Ney Latorraca em 1999 Foto: Armando Araújo/Arquivo

Edi Botelho esteve presente em um dos momentos mais delicados da vida do marido. Em 2012, Ney ficou quase 50 dias internado após complicações envolvendo um procedimento de vesícula. Durante todos os dias de internação, Edi ficou ao lado do companheiro.

"O Edi virou praticamente um médico, e percebi que temos muito mais que um caso de amor, estamos unidos para toda a vida", afirmou Ney em uma entrevista para a Veja, em 2017.

Mesmo juntos por quase 30 anos, o casal nunca teve filhos. Sobre a escolha, Ney relatou se sentir "satisfeito" com a decisão, em reportagem do O Globo, em 2022. "Não me arrependo de não ter tido filhos. Até cogitei em uma época, mas pensei melhor: 'Ah, não, vai começar de novo toda essa história de encontrar vaga para criança em pensão'", brincou.

