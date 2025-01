Para aprender algo novo em 2025: curso gratuito de palhaçaria abre inscrições em Fortaleza

Rica, festiva e encantadora, a arte da palhaçaria pode ser uma boa aposta para aprender algo novo neste 2025. "Academia do Riso: Escola de Iniciação à Palhaçaria", curso voltado para a área, está com inscrições abertas. As aulas são gratuitas.

Quem quer se aventurar na experiência, tem até 5 de janeiro para se inscrever, com taxa de R$75. As aulas, por sua vez, começam no dia 21 do mesmo mês. Elas serão realizadas no lendário Theatro José de Alencar, palco histórico das Artes Cênicas cearenses.

O curso tem quase seis meses de duração e os encontros são presenciais, sempre às terças e quintas-feiras, das 18h30 às 21h, na Sala de Dança Hugo Bianchi. Duas turmas são formadas por ano.

À frente das aulas estará Neto Holanda, idealizador, coordenador pedagógico e professor da Academia do Riso. Segundo ele, podem se inscrever pessoas a partir de 15 anos, com ou sem experiência em palhaçaria, por meio de formulário online. São 30 vagas disponíveis, com 30% delas reservadas para pessoas negras, comunidades tradicionais, LGBTQIAPN+ e PCDs.

História do curso

A Academia do Riso: Escola de Iniciação à Palhaçaria foi criado em 2017. Pioneiro, tornou-se referência no segmento. A proposta já formou 323 palhaços e palhaças, com 260 números de conclusão apresentados.

O curso teve ainda 13 turmas em formato presencial e duas turmas em formato virtual, totalizando 15 turmas até então. A realização é do Coletivo Paralelo, grupo teatral de Maracanaú/CE que desenvolve formação e produção de espetáculos, cursos e oficinas com foco na linguagem do palhaço, no teatro, na música e no audiovisual.



Serviço

14ª Turma da Academia do Riso: Escola de Iniciação à Palhaçaria

Inscrições até 5 de janeiro de 2025. Formulário de inscrição neste link. Início das aulas: 21 de janeiro de 2025. Local do curso: Sala de Dança Hugo Bianchi (Theatro José de Alencar/TJA). Horário: 18h30 às 21h (terças e quintas). Mais informações pelas redes sociais do projeto