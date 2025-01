Casa usada para gravação do filme 'Ainda Estou Aqui' é colocada à venda no RJ; veja fotos

A casa usada como cenário do filme "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, foi colocada à venda no Rio de Janeiro pelo valor de R$ 15 milhões. Com dois andares, o imóvel de 600 m² possui uma piscina e dois quartos. A residência está localizada na Urca, na capital fluminense.

Apesar de ser utilizada para as gravações, a residência não é o local original em que a família de Rubens Paiva morou. Conforme o colunista Ancelmo Gois, do O Globo, a casa original ficava na Avenida Delfim Moreira, no Leblon, e já não existe mais. A produção encontrou uma casa semelhante no bairro da Zona Sul do Rio.

Para as gravações, foi preciso realizar algumas reformas, envelhecendo as paredes com uma tinta especial. Além disso, o portão elétrico foi substituído por um portal ambientado na época da história gravada.

Fotos da casa de 'Ainda Estou Aqui'

A casa possui detalhes arquitetônicos que fazem referência ao estilo clássico. Possuindo um charme histórico, o imóvel está localizado bem em frente ao mar.

Confira fotos:

Legenda: Casa em que foi gravado o filme "Ainda Estou Aqui" Foto: Divulgação

Legenda: Apesar de não aparecer no filme, a casa possui uma piscina Foto: Divulgação

Legenda: Casa do filme "Ainda Estou Aqui" está sendo vendida no Rio de Janeiro Foto: Divulgação