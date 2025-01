Funarte é autorizada a realizar concurso de nível superior com 28 vagas; veja cargos

A Fundação Nacional de Artes (Funarte) foi autorizada a realizar um concurso de nível superior com 28 vagas. A portaria do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) sobre o certame foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) na terça-feira (31).

Conforme a autorização, a Funarte tem o prazo de até seis meses para a publicação do edital do concurso. Informações sobre datas de aplicação de provas, salários e o cronograma geral ainda não foram divulgados.

Veja cargos e vagas:

Nível Superior

Administração e Planejamento - 7

Técnico em Comunicação - 3

Profissional Técnico Superior I - 11

Profissional Técnico Superior II - 7

O prazo mínimo entre o edital e a primeira prova do certame é de dois meses. Já o provimento dos cargos, após homologação do resultado final do concurso, fica condicionado à adequação orçamentária e financeira.

O último concurso Funarte foi realizado no ano de 2014, com a organização da banca Fundação Getúlio Vargas (FGV). Na época, foram ofertadas 50 vagas. A seleção ocorreu nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e na capital Brasília.

Qual a função da Funarte?

Criada em 1975, a Fundação Nacional de Artes (Funarte) é o órgão do governo federal brasileiro cuja missão é promover e incentivar a produção, a prática, o desenvolvimento e a difusão das artes no país.

É responsável pelas políticas públicas federais de estímulo à atividade produtiva artística brasileiras; e atua para que a população possa usufruir das artes.

Atualmente a Funarte, vinculada ao Ministério do Turismo, alcança as áreas de circo, dança e teatro; de música, de concerto, popular e de bandas; e de artes visuais; e também a preservação da memória das artes e a pesquisa na esfera artística.

O trabalho de mais de 40 anos da Fundação inspirou a criação de dezenas de entidades municipais e estaduais assemelhadas, em todo o território nacional.