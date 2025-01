Confira exposições em cartaz para conferir em diferentes espaços culturais de Fortaleza neste início de 2025

Museus e espaços culturais da Cidade estão recebendo diversas exposições gratuitas com opções para todas as idades e pessoas. O Verso separou uma lista com alguns desses espaços para você visitar nos primeiros dias de ano. Tem fotojornalismo, obras imersivas, telas de grandes nomes da pintura cearense, expressões e temáticas diversas. Confira!

Museu da Fotografia Fortaleza

Legenda: Exposição 'Seja o que Deus quiser', de Dani Tranchesi, está em cartaz no MFF Foto: Dani Tranchesi / Divulgação

O equipamento dedicado à linguagem fotográfica segue em cartaz neste ano com a exposição “Seja o que Deus quiser”, que traz obras da fotógrafa Dani Tranchesi. Com curadoria de Diógenes Moura, a mostra reúne 80 registros de manifestações populares principalmente de estados do Nordeste, incluindo o Ceará. Bahia, Maranhão, Pará, Goiânia e Distrito Federal também figuram nos recortes propostos pela exposição, que segue disponível ao público até março.

Além dela, o MFF também segue com “A Máquina do Tempo”, exposição de longa duração com curadoria de Denise Mattar que reúne cerca de 300 obras que destacam transformações e aspectos da fotografia ao longo da história em imagens, objetos e propostas interativas.

Quando: funcionamento de terça-feira a domingo, de 12 às 17 horas

funcionamento de terça-feira a domingo, de 12 às 17 horas Onde: Museu da Fotografia Fortaleza (rua Frederico Borges, 545 - Varjota)

Museu da Fotografia Fortaleza (rua Frederico Borges, 545 - Varjota) Entrada gratuita.

Mais informações: (85) 3017-3661 e @museudafotografiafortaleza

Caixa Cultural Fortaleza

Legenda: Obras de fotojornalismo na Caixa Cultural destacam temas como conflitos, migração e meio ambiente, como no registro da fotógrafo Adriana Loureiro Fernandez para o jornal The New York Times Foto: Adriana Loureiro Fernandez / Divulgação

Fotojornalismo é o foco da exposição "World Press Photo 2023-2024", em cartaz na Caixa Cultural Fortaleza. 129 fotografias que venceram o concurso anual homônimo compõem a mostra. Temas como meio ambiente, conflitos em curso no mundo e migração despontam nos registros. Na curadoria, quatro profissionais brasileiros de fotografia terão obras expostas.

Quando: em cartaz até 26 de janeiro de 2025; funcionamento de terça a sábado, de 10 às 20 horas, e domingos e feriados, de 10 às 19 horas

em cartaz até 26 de janeiro de 2025; funcionamento de terça a sábado, de 10 às 20 horas, e domingos e feriados, de 10 às 19 horas Onde: Caixa Cultural Fortaleza (av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema)

Caixa Cultural Fortaleza (av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema) Mais informações: (85) 3453-2770 e @caixaculturalfortaleza

Museu Ferroviário Estação João Felipe

Legenda: No Museu Ferroviário Estação João Felipe, obras e itens ensinam a história das ferrovias no Ceará aos visitantes Foto: Fernanda Siebra / Divulgação

Misturando história, arte, interação e outros aspectos, a exposição de longa duração "Nos trilhos do tempo. Histórias da ferrovia do Ceará" segue ocupando o Museu Ferroviário Estação João Felipe. A curadoria de André Scarlazari e Marcus Braga destaca itens e registros históricos das décadas de funcionamento da antiga estação de trem do espaço. Memórias em fotos, mapas, maquetes, réplicas e outros objetos antigos compõem o acervo disponibilizado ao público no equipamento.

Quando: funcionamento de quarta a sábado, de 12 às 20 horas, e domingos, das 9 às 17 horas (entrada até 30 minutos antes do fechamento do Museu)

funcionamento de quarta a sábado, de 12 às 20 horas, e domingos, das 9 às 17 horas (entrada até 30 minutos antes do fechamento do Museu) Onde: Museu Ferroviário Estação João Felipe (rua 24 de Maio - Centro)

Museu Ferroviário Estação João Felipe (rua 24 de Maio - Centro) Mais informações: @museuferroviariojoaofelipe

Museu da Imagem e do Som

Legenda: Obra "1968 O fogo das idéias", de Marcelo Brodsky, compõem a exposição "Vermelho Vivo", em cartaz no MIS Foto: Marcelo Brodsky / Divulgação

Em diferentes formatos, o Museu da Imagem e do Som é outra opção de espaço para acessar exposições em Fortaleza já a partir desta semana. Como destaque, há “Vermelho Vivo”, com curadoria de Ângela Berlinde, que reúne obras em foto, audiovisual, música, escultura e mais suportes. O foco temático é nas ideias de “Liberdade” e “Revolução” a partir de marcos históricos como os 50 anos da Revolução dos Cravos, de Portugal, e os 60 anos do golpe militar no Brasil.

Além dela, o MIS segue com as exposições “Imaginar O(s) Ceará(s)” — que aborda a história do próprio museu cearense — e “Laboratório dos Sentidos”, com caráter interativo. Na sala imersiva na primeira semana de janeiro, estarão em cartaz as obras “Faz escuro mas eu canto”, “Aves do Ceará” e “Cores que cantam, dragões que se devoram: o universo de Chico da Silva”.

Quando: funcionamento quarta e quinta, de 10 horas às 17h30, e de sexta a domingo, das 13 horas às 19h30

funcionamento quarta e quinta, de 10 horas às 17h30, e de sexta a domingo, das 13 horas às 19h30 Onde: Museu da Imagem e do Som (av. Barão de Studart, 410, Meireles)

Museu da Imagem e do Som (av. Barão de Studart, 410, Meireles) Mais informações: @mis_ceara

Pinacoteca do Ceará

Legenda: "Delírio Tropical" está em cartaz na Pinacoteca do Ceará Foto: Marilia Camelo / Divulgação

Cinco exposições estão disponíveis ao público na Pinacoteca do Ceará. Entre os destaques, vale ressaltar que duas delas foram reconhecidas entre as melhores de 2024 por premiações nacionais: “Delírio Tropical” e “Claudia Andujar. Minha vida em dois mundos”.

A primeira foi escolhida como melhor exposição coletiva de 2024 do País pela revista Select, enquanto a segunda foi destacada como 9ª melhor exposição do ano pela plataforma SP-Arte.

Além delas, a Pinacoteca acolhe também “Que país é este? A câmera de Jorge Bodanzky durante a ditadura brasileira, 1964-1985”, “Amar se Aprende Amando” — com obras de Antonio Bandeira — e a Mostra Acervo Pinacoteca do Ceará .