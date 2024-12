Ano Novo em casa? Confira lista de filmes para assistir nessa virada

Faltando menos de dois dias para o Réveillon 2025, muitas pessoas pretendem virar o ano em festas ou em celebrações com amigos e parentes. Outra turma estará trabalhando, enquanto uma boa parcela estará em casa. Entretenimento, no entanto, não deve faltar.

Com diversos filmes falando sobre a virada do ano e os sentimentos que envolvem a data - tais como otimismo, romance e desejos de um novo ciclo -, o portal Tangerina elencou uma lista de produções para aproveitar o embalo do Revéillon e curtir a virada na frente da televisão, computador ou smartphone. Confira:

Veja também Verso Confira a ordem dos shows no Réveillon Fortaleza 2025 Verso Joelma é anunciada como uma das atrações do Réveillon de Fortaleza

Harry e Sally - Feitos Um Para O Outro

A comédia romântica de 1989 disponível na Amazon Prime Video foca nos encontros casuais de Harry (Billy Crystal) e Sally (Meg Ryan). Eles, amigos em um primeiro momento, precisam colocar esse sentimento à prova com mudanças nas vidas de ambos, o que faz colocar a relação dos dois em xeque.

O Diário de Bridget Jones

Essa produção de 2001 também disponível no Prime Video traz Bridget Jones (Renée Zellweger) tentando assumir o controle da vida logo após o Réveillon escrevendo o dia a dia em um diário. Uma série de situações divertidas e até picantes colocam ela em um triângulo amoroso com Daniel (Hugh Grant) e Mark (Colin Firth), e a levam até momentos de autodescoberta.

Sex And The City - O Filme

Um dos clássicos cinematográficos de 2008 e disponível no Max coloca juntas, na noite de Réveillon, as amigas inseparáveis Carrie (Sarah Jessica Parker), Charlotte (Kristin Davis), Miranda (Cynthia Nixon) e Samantha (Kim Cattrall). Entre imprevistos e desafios, as quatro se veem em meio a situações hilárias que provam a importância da amizade.

Noite de Ano Novo

O filme de 2011 disponível para aluguel em plataformas on demand traz uma comédia romântica envolvendo diversos casais em histórias cruzadas no dia 31 de dezembro de 2011 em Nova York. Tem antigos amores, como Jensen (Jon Bon Jovi) e Laura (Katherine Heigl), e conexões inusitadas, a exemplo da que une Halle Berry e Robert de Niro.

Os Rejeitados

A mais recente das produções da lista, lançada em 2023 e disponível no Prime Video, traz um grupo de estudantes conhecido como Os Rejeitados que, durante as férias de final de ano, permanece no internato onde residem por não terem para onde ir. Cabe a Paul (Paul Giamatti), um professor relutante, o cuidado com os alunos. A experiência vai trazer, ao longo do filme, uma jornada de empatia entre os envolvidos.