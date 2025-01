Xande Canta Caetano, Thiaguinho, despedida de Gil dos palcos e mais; veja shows confirmados em Fortaleza em 2025

2025 mal começou, mas para quem mora em Fortaleza e gosta de música, já é tempo de se planejar. Isso porque, até o momento, mais de 40 shows de artistas cearenses, de alcance nacional e internacional, já estão confirmados na capital cearense, com opções gratuitas e pagas para todos os gostos.

Entre os destaques da programação de eventos estão o show da Buena Vista Social Orchestra, formada por integrantes originais da orquestra cubana Buena Vista Social Club, além de apresentações de artistas cearenses, shows de bandas de rock de diversas vertentes – Pense (MG), Garotos Podres (SP) e Angra (SP), entre outros – e de grandes nomes da música brasileira, como Xande de Pilares e Gilberto Gil.

JANEIRO

01/01 – Transacionais

Legenda: Banda abre programação do 'Férias na Capital' Foto: Divulgação

Abrindo o novo ano e a programação do projeto Férias na Capital, o grupo Transacionais apresenta um repertório animado, com hits das música brasileira e um gostinho do Carnaval 2025.

Dos dias 2 a 5 de janeiro, o Anfiteatro da Beira Mar também recebe atrações musicais carnavalescas, como os blocos Bonde Batuque e o Baquetas.

Serviço

Quando: Quarta-feira, 1º de janeiro, às 18h

Onde: Anfiteatro da BeiraMar

Acesso gratuito

Mais informações: @institutoiracema

05/01 a 15/02 – Festival Emoções de Verão

Legenda: Wiu e Nando Reis são destaques do festival Foto: Divulgação

A primeira edição do Festival Emoções de Verão, que acontece na Praia do Futuro entre janeiro e fevereiro deste ano, terá um line-up variado, com grandes artistas de diversos gêneros musicais, como MPB, pagode e axé, entre outros.

Entre os destaques estão artistas como Wiu, Nando Reis, Menos é Mais, Maneva, Ferrugem, Leo Santana e Claudia Leitte.

Serviço

Quando: 5, 12, 18, 19, 25 e 26 de janeiro e 1º e 15 de fevereiro

Onde: Sunrise Beach Club (av. Zezé Diogo, 4987 - Antonio Diogo)

Ingressos: A partir de R$ 100 | Vendas no site ST Ingressos

Mais informações: @sunrise.beachclub

11/01 – Fagner

Legenda: Show especial comemora as cinco décadas de Fagner na música Foto: Thiago Gadelha

Retrato de uma parte importante da história da música cearense, o show que comemora os 50 anos de carreira do cantor, compositor e instrumentista Fagner chega ao Iguatemi Hall no próximo dia 11. O repertório une clássicos como "Canteiros", "Espumas ao Vento" e "Guerreiro Menino", e canções do álbum "Além Desse Futuro", primeiro disco de inéditas do artista em uma década, lançado em agosto deste ano.

Serviço

Quando: Sábado, 11 de janeiro, às 19h

Onde: Iguatemi Hall (av. Sebastião de Abreu, 422 - Edson Queiroz)

Ingressos: A partir de R$ 100 | Vendas na bilheteria do Iguatemi Hall e no site Bilheteria Virtual

Mais informações: @iguatemihall

11/01 – Kaya e Simone Sousa

Legenda: Cearenses Roberta Kaya e Simone Sousa se apresentam no Dragão do Mar Foto: Nary Gomes/Divulgação / Gustavo Francisco/Divulgação

Em uma dobradinha de shows de cantoras cearenses, o projeto Polifonias, do Dragão do Mar, recebe as artistas Roberta Kaya e Simone Sousa. A apresentação de Kaya terá como repertório as canções do EP Negrazúmbida, lançado em 2023, além de outras experimentações sonoras que abordam temas como corpo, território e ancestralidade. Já Simone apresenta o show "Cantos de Guerra", que passeia "entre banzos, malungos e retomadas".

Serviço

Quando: Sábado, 11 de janeiro, às 19h30

Onde: Anfiteatro do Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada) | Vendas na bilheteria do Dragão do Mar e no Sympla Bileto

Mais informações: @dragaodomar

11/01 a 15/02 – Bloquinho de Verão

Uma das festas de destaque no pré-carnaval de Fortaleza, o Bloquinho de Verão terá atrações durante seis sábados entre janeiro e fevereiro. A primeira data confirmada é no dia 11, quando se apresentam Mari Fernandez, Xanddy Harmonia, Litto Lins e Matheus Fernandes.

Durante o período de programação, ainda sobem ao palco do Colosso outros nomes do axé, forró, sertanejo, piseiro e funk, como Bell Marques, Saulo, Nattan, Pedro Sampaio, Simone Mendes, Xand Avião e Banda Eva, entre outros.

Quando: 11, 18 e 25 de janeiro e 1º, 8 e 15 de fevereiro

Onde: Colosso Lake Lounge (av. Hermenegildo Sá Cavalcante, s/n - Edson Queiroz)

Ingressos: Vendas na Central Fortal (Shopping RioMar Fortaleza) e no site Efolia

Mais informações: @bloquinhodeveraoce

12/01 – Digão (Raimundos)

O cantor e guitarrista Digão, um dos fundadores da banda Raimundos, fará apresentação solo no bar 88 Bier neste mês, com um repertório cheio de sucessos. A abertura do evento é da banda No Fake.

Serviço

Quando: Domingo, 12 de janeiro, às 17h

Onde: 88 Bier (av. Humberto Monte, 2535A - Parquelândia)

Ingressos: R$ 120 (inteira) / R$ 60 (meia-entrada) | Vendas no Sympla Bileto

Mais informações: @88bier

16/01 – Show ‘Centro Ilusão’

Uma apresentação com diversos talentos cearenses marca a abertura da 11ª edição da Mostra RetroExpectativa do Cinema do Dragão. O encontro musical reúne os 20 artistas cearenses que integram o elenco do filme "Centro Ilusão", do diretor Pedro Diógenes: Fernando Catatau, Brunu Kunk, Mateus Fazeno Rock, Téti, Adna Oliveira, Clau Aniz, Uirá dos Reis, Caiô, Marta Aurélia, Di Ferreira, Clarisse Aires, Felipe Couto, Luiza Nobel, Má Dame, Zeca Kalu, Georgez, Vitor Cozilos Vitor, Briar e Ayla Lemos.

Serviço

Quando: 16 de janeiro, às 19h30

Onde: Anfiteatro do Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Acesso gratuito

Mais informações: @dragaodomar

17/01 – Erivan Produtos do Morro e Sertão Rap

Legenda: Erivan Produtos do Morro é uma das atrações do 'Férias no Dragão' Foto: Divulgação

Ainda na programação de férias do Dragão do Mar, o Anfiteatro Sérgio Motta recebe uma noite dedicada ao rap cearense. Sobem ao palco o rapper Erivan Produtos do Morro, com a apresentação "Descendo o Morro - Hip-Hop Instrumental", e o grupo Sertão Rap, que apresenta o show "1993".

Serviço

Quando: Sexta-feira, 17 de janeiro, às 19h30

Onde: Anfiteatro do Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Ingressos: R$ 20 (inteira) / R$ 10 (meia-entrada) | Vendas na bilheteria do Dragão do Mar e no Sympla Bileto

Mais informações: @dragaodomar

18/01 – Daniel Groove e Márcio Greyck

Em mais uma apresentação dupla do projeto Polifonias, o músico cearense Daniel Groove apresenta o show "Groove de Férias", seguido pelo mineiro Márcio Greyck, que traz no repertório sucessos da música romântica brasileira.

Serviço

Quando: Sábado, 18 de janeiro, às 19h30

Onde: Anfiteatro do Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Ingressos: R$ 60 (inteira) / R$ 30 (meia-entrada) | Vendas na bilheteria do Dragão do Mar e no Sympla Bileto

Mais informações: @dragaodomar

18/01 – Filipe Ret

Estreando o projeto Zep Sessions, braço de shows solo do Festival Zepelim, o rapper Filipe Ret chega ao Castelão com a turnê “FRXV Ao Vivo”. O show conta com banda completa, identidade visual inédita e um repertório diverso, que passa por todas as fases da carreira do artista.

Serviço

Quando: Sábado, 18 de janeiro, às 19h

Onde: Esplanada da Arena Castelão (avenida Alberto Craveiro, 2901 - Castelão)

Ingressos: A partir de R$ 130 | Vendas no site Ingresse

Mais informações: @zepsessions

24/01 – Emiciomar e Donaleda

O Anfiteatro do Dragão do Mar recebe uma noite de muito rap e reggae, com os shows "Marrom, preto", de Emiciomar, e "This Is Reggae Music Made In Ceará", da banda Donaleda.

Serviço

Quando: Sexta-feira, 24 de janeiro, às 19h30

Onde: Anfiteatro do Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Ingressos: R$ 20 (inteira) / R$ 15 + 1kg de alimento (social) / R$ 10 (meia-entrada)

Mais informações: @dragaodomar

24/01 – Mad Monkees

Banda cearense que completa uma década em atividade neste ano, a Mad Monkees se apresenta em show gratuito na Estação das Artes, com repertório autoral que inclui canções do disco de estreia, Mad Monkees (2017) e singles mais recentes.

Serviço

Quando: Sexta-feira, 24 de janeiro, às 18h30

Onde: Complexo Cultural Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Acesso gratuito

Mais informações: @estacaodasartes.ce

25/01 – ÀTTØØXXÁ e convidados

Neste mês, a Estação das Artes realiza uma programação especial em parceria inédita com o Festival Mada (RN). O projeto Festival Mada na Estação terá como atração principal o grupo baiano ÀTTØØXXÁ, que faz a festa junto a artistas convidados. As demais atrações da noite ainda serão anunciadas.

Serviço

Quando: Sábado, 25 de janeiro, às 18h

Onde: Complexo Cultural Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Acesso gratuito

Mais informações: @estacaodasartes.ce

25/01 – Edley INC. e Maglore

Na última dobradinha musical do projeto Férias no Dragão, se apresentam no Anfiteatro Sérgio Motta as bandas de rock alternativo Edley INC. (CE) e Maglore (BA).

Serviço

Quando: Sábado, 25 de janeiro, às 19h30

Onde: Anfiteatro do Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Ingressos: R$ 40 (inteira) / R$ 25 + 1kg de alimento (social) / R$ 20 (meia-entrada) | Vendas na bilheteria do Dragão do Mar e no Sympla Bileto

Mais informações: @dragaodomar

25/01 – Xande Canta Caetano

Legenda: Xande de Pilares apresenta show de disco premiado que homenageia Caetano Veloso Foto: Divulgação

O vencedor do Grammy Latino Xande de Pilares traz a Fortaleza, pela primeira vez, o premiado show Xande Canta Caetano, que conta com reinterpretações de clássicos de Caetano Veloso, como "Qualquer Coisa", "Tigresa" e "Alegria Alegria". A abertura do evento é do grupo DTF.

Serviço

Quando: Sábado, 25 de janeiro, às 19h30

Onde: Barraca Santa Praia (av. Zezé Diogo, 3343 - Antonio Diogo)

Ingressos: A partir de R$ 180 | Vendas no site Bilheteria Digital

Mais informações: @santa_praia

26/01 – Pense

A banda mineira de hardcore Pense se apresenta na capital cearense durante a etapa nordestina da turnê do quarto álbum, "Tudo Que Temos Para Lembrar", lançado em outubro deste ano. A série de shows também inclui uma apresentação gratuita em Juazeiro do Norte, no Cariri.

Serviço

Quando: Domingo, 26 de janeiro, às 18h

Onde: Esconderijo Rock Bar

Ingressos: R$ 90 (inteira) / R$ 50 + 1kg de alimento (social) / R$ 45 (meia-entrada) | Vendas no Sympla Bileto

Mais informações: @esconderijo.rockpub

31/01 – Montage

Em comemoração aos 20 anos do projeto de música eletrônica Montage, os DJ Daniel Peixoto e Leco Jucá se reúnem para um show que deve reunir hits como "Ode to My Pills (Benflogin)", "Floor Floor Floor" e "I Trust My Dealer".

Serviço

Quando: Sexta-feira, 31 de janeiro, às 18h

Onde: Complexo Cultural Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Acesso gratuito

Mais informações: @estacaodasartes.ce

FEVEREIRO

14/02 – Garotos Podres

Com mais de 40 anos de história, a banda paulista Garotos Podres chega à capital cearense em um show que celebra a história do punk rock brasileiro, com um repertório recheado de clássicos como "Papai Noel, Velho Batuta", "Subúrbio Operário" e "Anarkia Oi!". A abertura fica por conta das bandas Lixorganico, Siege of Hate e Crashkill.

Serviço

Quando: Sexta-feira, 14 de fevereiro, às 19h

Onde: Casarão Benfica (rua Carapinima, 1884 - Benfica)

Ingressos: R$ 100 (inteira) / R$ 60 + 1kg de alimento (social) / R$ 50 (meia-entrada) | Vendas nas lojas Planet CDs, Jazigo Loja & Distro e Gallery Tattoo (Shopping RioMar Fortaleza) e no site Bilheto

Mais informações: @casaraobenfica e @estelita.producoes

MARÇO

15/03 – Supercombo

Sucesso no anos 2000, a banda de Vitória (ES) chega à capital cearense para o show que comemora os 10 anos do álbum Amianto (2014), um dos mais marcantes do grupo. No repertório, são garantidos hits como "Piloto Automático", "Soldadinho" e "Sol da Manhã".

Serviço

Quando: Sábado, 15 de março, às 18h

Onde: Ophera Music Bar (av. Godofredo Maciel, 458 - Parangaba)

Ingressos: A partir de R$ 75 | Vendas nas lojas Galery Tattoo, Jazigo e Planet CDs e no site Bilheto

Mais informações: @opheramusicbar

16/03 – Angra

Com show da nova turnê, que celebra os 20 anos do álbum Temple of Shadows (2004), a banda Angra chega a Fortaleza para uma apresentação especial para os fãs, com o repertório do disco e outras canções clássicas, como "Carry On" e "Nova Era". A abertura é da banda e heavy metal Viper (SP).

Serviço

Quando: Sábado, 16 de março, às 18h

Onde: Complexo Armazém (rua Almirante Jaceguai, 19 - Centro)

Ingressos: A partir de R$ 145 | Vendas no site Meaple

Mais informações: @m2f_producoes

29/03 – Sirenia

Legenda: Comandada por Morten Veland, banda é referência no metal gótico mundial Foto: Divulgação

A banda norueguesa de metal gótico Sirenia chega a Fortaleza pela primeira vez com um repertório que reúne sucessos de seus mais de 20 anos de carreira, como "The Other Side", "Lost in Life" e "The Path to Decay".

Serviço

Quando: Sábado, 29 de março, às 18h

Onde: Ophera Music Bar (av. Godofredo Maciel, 458 - Parangaba)

Ingressos: A partir de R$ 150 | Vendas nas lojas Galery Tattoo, Jazigo e Planet CDs e no site Bilheto

Mais informações: @opheramusicbar

ABRIL

Legenda: Projeto conta com membros originais da famosa orquestra Buena Vista Social Club Foto: Divulgação

06/04 – Buena Vista Social Orchestra

Pela primeira vez no Brasil, o grupo que reúne integrantes da formação original da orquestra cubana Buena Vista Social Club faz show na Capital, sob regência e condução de Jesus “Aguaje” Ramos, maestro, trombonista, diretor artístico e compositor original do BVSC. Junto a Ramos estão os membros originais Luis “Betun” Mariano Valiente Marin, Emilio Senon Morales Ruiz e Fabían Garcia, além de músicos convidados, que tocarão sucessos de álbuns como o premiado Buena Vista Social Club (1997).

Serviço

Quando: Domingo, 6 de abril, às 17h

Onde: Teatro RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Ingressos: A partir de R$ 95 | Vendas na bilheteria do teatro e no site Clube do Ingresso

Mais informações: @teatroriomarfortaleza

30/04 – 5 a Seco

Após cinco anos de hiato e um breve reencontro nos palcos no ano passado, a banda paulista 5 a Seco traz para a capital cearense um show inédito, parte da turnê de lançamento do novo álbum, Sentido, lançado no fim de novembro de 2024.

Serviço

Quando: Quarta-feira, 30 de abril, às 20h

Onde: Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

Ingressos: A partir de R$ 75 | Vendas na bilheteria do teatro e no Sympla Bileto

MAIO

02/05 – Capital Inicial

Legenda: Grupo traz show que celebra um dos discos mais marcantes de sua trajetória Foto: Divulgação

Com mais de 40 anos de história, a banda Capital Inicial volta a Fortaleza para celebrar os 25 anos de um de seus trabalhos mais marcantes, o álbum Acústico - Capital Inicial (2000). No repertório, vários dos maiores sucessos das bandas, como "Natasha", "Fogo" e "Independência".

Serviço

Quando: Sexta-feira, 2 de maio

Onde: Iguatemi Hall (av. Sebastião de Abreu, 422 - Edson Queiroz)

Ingressos: A partir de R$ 130 | Vendas na bilheteria do Iguatemi Hall e no site Bilheteria Virtual

Mais informações: @iguatemihall

17/05 – Festival Ceará Trap Music

O festival, que acontece na Praia do Futuro, terá cinco nomes de destaque no trap, um dos gêneros musicais mais escutados pelos cearenses no último ano. Até o momento, já foram confirmados os rappers Chefin (RJ) e Orochi (RJ).

Serviço

Quando: Sábado, 17 de maio, às 22h

Onde: Barraca Foi Sol (av. Zezé Diogo, 3335 - Praia do Futuro)

Ingressos: A partir de R$ 90 | Vendas na loja Adidas do North Shopping e no Sympla Bileto

Mais informações: @cearatrapmusic

17/05 – Geraldo Azevedo

Legenda: Cantor e compositor completa 80 anos neste mês Foto: Divulgação

Celebrando as oito décadas de vida e os mais de 50 anos na música, o cantor, compositor e violonista pernambucano Geraldo Azevedo volta a Fortaleza com o show "Geraldo Azevedo - 80 Anos", com um repertório que é um verdadeiro passeio pela história da música popular brasileira e encantou gerações.

Serviço

Quando: Sábado, 17 de maio

Onde: Teatro RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Ingressos: A partir de R$ 100 | Vendas na bilheteria do teatro e no site Uhuu

Mais informações: @teatroriomarfortaleza

NOVEMBRO

01/11 – Thiaguinho

A festa Tardezinha, idealizada pelo cantor Thiaguinho e pelo empresário e ator Rafael Zulu, volta a Fortaleza com repertório atualizado e cheio de sucessos para os fãs de samba e pagode. O show na Capital faz parte de uma turnê que passará por 26 cidades no Brasil e no exterior.

Serviço

Quando: Sábado, 1º de novembro, às 15h

Onde: Marina Park Hotel (av. Pres. Castelo Branco, 400 - Moura Brasil)

Ingressos: A partir de R$ 130 | Vendas no site Bilheteria Digital

Mais informações: @marinaparkhotel

15/11 – Gilberto Gil

Legenda: Turnê de despedida dos palcos de Gilberto Gil passa por Fortaleza Foto: Pedro Napolinário/Divulgação

O público cearense poderá conferir mais uma turnê histórica no Castelão em novembro deste ano: Tempo Rei, a despedida de Gilberto Gil dos palcos. No repertório, o artista deve cantar sucessos de diversas épocas de sua carreira, iniciada nos anos 60 e prolífica até hoje.

Serviço

Quando: Sábado, 15 de novembro, às 21h

Onde: Centro de Formação Olímpica (av. Alberto Craveiro, s/n - Castelão)

Ingressos: A partir de R$ 125 | Vendas no site Eventim

Mais informações: giltemporei.com.br