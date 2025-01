Exposição inédita 'Prima Matéria, Razão Poética' chega ao Memorial Edson Queiroz

O Memorial Edson Queiroz, em Cascavel, inaugura a exposição inédita “Prima Matéria, Razão Poética”, nesta quinta-feira (16), às 19h, com a presença da artista Jacqueline Machado de Souza. O evento de abertura é exclusivo para convidados. A mostra estará aberta ao público a partir do dia seguinte, com visitação gratuita.

Promovida pelo Instituto Myra Eliane e pela Prefeitura de Cascavel, a exposição reúne uma rica coleção de desenhos, fotografias e objetos do arquivo pessoal da autora, criando uma experiência imersiva para os visitantes. As obras da artista formam constelações de significados que dialogam de maneira íntima e evocativa com os visitantes, transformando o Memorial em um espaço de troca e inspiração. A exposição convida o público a uma experiência sensível e imersiva, explorando as múltiplas possibilidades da matéria e da materialidade. Cada detalhe das criações revela uma poética singular, oferecendo novas formas de interação e reflexão.

Igor Queiroz Barroso, presidente do Instituto Myra Eliane, destaca a importância da iniciativa: “Receber essa exposição, inédita no Brasil, é uma honra que reafirma nosso compromisso com a promoção da arte e da cultura. Estamos muito felizes em proporcionar ao público uma oportunidade única de conectar o centro histórico de Cascavel a uma experiência artística de alcance internacional. Esse diálogo transcultural enriquece nossa identidade e fortalece a valorização da riqueza cultural que nos define”, afirma.

Sobre o Memorial Edson Queiroz

O Memorial Edson Queiroz é um equipamento cultural do Instituto Myra Eliane situado em Cascavel. Inaugurado em 7 de novembro de 2021 após revitalização da edificação, representa o resgate e a valorização da história da cidade, pois anteriormente foi sede da Câmara Municipal e da Cadeia Pública. O prédio é tombado por lei municipal de 2009.

O Memorial homenageia o ilustre cascavelense, o industrial Edson Queiroz, com uma exposição permanente sobre a trajetória do empreendedor e também apresenta exposições temporárias de temáticas e autores diversos. Desse modo, tem um importante papel na promoção da cultura, educação e história, com o propósito de promover o acesso da população à arte como catalisador da transformação social.

Sobre o Instituto Myra Eliane

O Instituto Myra Eliane é uma instituição sem fins lucrativos criada em 2016, em Fortaleza, que tem como propósito "transformar vidas através dos Valores Humanos". Atua na promoção da Educação Infantil com base nos Valores Humanos, na formação de jovens e adultos, além de ofertar ações culturais gratuitas para a população.

A entidade conta com equipamentos próprios, onde desenvolve as atividades de educação e capacitação profissional - o Centro de Educação Infantil (CEI) Olga e Parsifal Barroso; o Centro de Formação Yolanda e Edson Queiroz (Cenfor); e os espaços de fomento às artes - Memorial Edson Queiroz (Cascavel-CE) e Espaço Cultural Arandu (Caucaia-CE).

Sobre Jacqueline Machado de Souza

Legenda: Nascida em Fortaleza, Jacqueline Machado de Souza vive na na Holanda há 36 anos Foto: Divulgação

Nascida em Fortaleza, em 1964, Jacqueline Machado de Souza carrega em sua história as marcas de diferentes territórios e influências culturais. De família paterna originária de Cascavel (CE) e materna do Rio Grande do Sul (RS), passou sua infância na cidade fronteiriça de Rivera (Uruguai), na divisa com Santana do Livramento (Brasil).

Radicada na Holanda há 36 anos, Jacqueline divide seu tempo de trabalho entre Maastricht e Bruxelas. Agora pela primeira vez, apresenta sua obra no Brasil, consolidando um importante capítulo em sua trajetória. Suas obras já foram exibidas em exposições na Holanda, Bélgica , Inglaterra e Estados Unidos.

Serviço

Lançamento da exposição "Prima Matéria, Razão Poética"

Data: 16 de janeiro (quinta-feira)

Horário: 19h

Período da exposição aberta ao público: 17 de janeiro a 16 de fevereiro

Local: Memorial Edson Queiroz - Rua Crispim Teixeira, S/N, Praça Nossa Senhora do Ó, Cascavel

Informações, agendamento de escolas e grupos (a partir de 10 pessoas): contato@memorialedsonqueiroz.com.br ou (85) 2181-6339

Acesso gratuito.