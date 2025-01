CAPTEI: Ana Brígido é o centro das atenções em seu aniversário no Meireles

No último sábado, 11, a empresária Ana Brígido comemorou seu aniversário entre familiares e amigos no salão de festas de seu endereço no bairro Meireles.

Os convidados estavam todos vestidos de branco para viver uma experiência única ao lado da aniversariante que vestia um Iuri Costa repaginado por Pedro Porcelini, que acrescentou laços de veludo na produção fazendo o diferencial no styling.

Legenda: Ana Brígido e Pedro Porcelini Foto: LC Moreira

A decoração da festa foi assinada por Jacaúna Aguiar, que soube traduzir a personalidade elegante e sofisticada de Ana Brígido em cada detalhe.

Legenda: Decoração de Jacaúna Aguiar Foto: LC Moreira

A animação ficou por conta de Renne Lourenço que trouxe um repertório diversificado e contagiante. Ninguém parado.

Legenda: Renne Lourenço Foto: LC Moreira

Com um sorriso radiante no rosto, a empresária foi o centro das atenções e recebeu todo o carinho e bons votos de felicidade de todos os presentes.

Veja as fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Leo Aguiar e Ana Brígido Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Brígido e Davi Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Alice, Ana, Luciana e Aliciana Brígido Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo e Selene Aguiar, Ana Brígido e Leo Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Samuel Max, Ana Brígido e Ana Maria Max Foto: LC Moreira

Legenda: Leo Aguiar, Ana Brígido, Sabrina Max e Paulo Ximenes Foto: LC Moreira

Legenda: Chailine Aguiar, Francisco José Nunes, Ana Brígido e Leo Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Iorrana Aguiar, Ana Brígido e Leo Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Denise Goes e Ana Brígido Foto: LC Moreira

Legenda: Davi Aguiar e Lara Daud Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Brígido e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Alexandre Lobo, Ana Brígido e Neto Carvalho Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Brígido e Mary Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Ângela Batista e Ana Brígido Foto: LC Moreira

Legenda: Chailine e Jacaúna Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Jacaúna Aguiar e Lilia Quinderé Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel, Iorrana Aguiar e Pedro Porceline Foto: LC Moreira

Legenda: João Paulo e Ana Brígido e Soliane Mendes Foto: LC Moreira

Legenda: Hannah Clara e Lara Daud Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Helena Aguiar, Ana Brígido e Mariana Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Lilia Quinderé e Ana Brígido Foto: LC Moreira

Legenda: Leo Aguiar, Ana Brígido e Odmar Feitosa Foto: LC Moreira

Legenda: Marcos Valério, Nádia Freitas, Ana Brígido e Leo Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Fares Damasceno, Ana Brígido e Maria Luiza Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Danilo Carvalho, Cândida Lopes, Ana Brígido e Leo Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Ítalo, Ana Brígido e Marina Veras Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Luiza, Iorrana, Mariana e Maria Helena Aguiar e Sabrina Max Foto: LC Moreira

Legenda: Mary, Jacaúna, Selene e Gileno Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Isabel e Alexandre Studart, Ana Brígido e Leo Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Denise Goes, Ana Maria Max, Ana Brígido, Marina Veras, Isabel Studart e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Hannah Clara, Maria Helena Aguiar, Ana Brígido, Maria Luiza e Mariana Aguiar e Lara Daud Foto: LC Moreira