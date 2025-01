Projeto 'Favelinha na Estrada' chega a Fortaleza com espetáculo teatral e disputa para eleger o melhor dançarino de funk

Uma iniciativa que tem como objetivo enaltecer a arte feita nas periferias brasileiras chega a Fortaleza neste fim de semana. Elaborado pelo multiartista Kdu dos Anjos, fundador do Centro Cultural Lá da Favelinha, de Belo Horizonte (MG), o "Favelinha na Estrada" realiza a etapa cearense nesta sexta-feira (17) e sábado (18), com programação no Theatro José de Alencar e na Estação das Artes, respectivamente.

Legenda: Espetáculo 'Brinco de Ouro' é estrelado por artistas da Cia Favelinha e dirigido por Léo Garcia Foto: Divulgação

Na sexta-feira, Kdu dos Anjos apresenta, em sessão única gratuita, o espetáculo "Brinco de Ouro", no Theatro José de Alencar. A obra cênica, dirigida por Léo Garcia, é "um manifesto artístico que resgata a história preta e favelada" por meio da dança. O balé, composto por sete artistas da Cia. Favelinha, reúne um mix de referências afro-diaspóricas, como o samba, a capoeira, o vogue e o passinho.

Já no sábado, a Estação das Artes vira palco da seletiva local da Disputa Nervosa Nacional, concurso que busca eleger o melhor dançarino de funk do País. Segundo Kdu, o momento será uma grande celebração: no início do evento, os bailarinos Mr. Jones Victor e Vitinho do Passinho irão ministrar um aulão aberto para ensinar o "Passinho de BH", e haverá um show de abertura do artista idealizador.

Legenda: Dançarinos de todas as idades são convidados a participar Foto: Maria Cecília Otoni e Wallan Santos/Divulgação

Depois, começam as batalhas de dança, que poderão ser acompanhadas pelo público. O chaveamento será feito na hora e, a partir das quartas de final, as disputas serão entre dois oponentes – primeiro, cada um dançará por 45 segundos; depois, os dois dançarão simultaneamente por 30 segundos.

A decisão dos melhores representantes caberá aos jurados e ao público. O concurso inclui todas as faixas etárias, mas, para participar, é preciso se inscrever previamente.

Nos intervalos das disputas, o coletivo cearense Baile de Favela fará a festa do público com muita música e dança.

O 1º lugar da etapa Fortaleza levará um prêmio de R$ 800 em dinheiro e o segundo, de R$ 300. Além disso, o evento, que reúne diferentes estilos de funk, irá definir qual bailarino cearense irá disputar o título na final, que acontece em agosto deste ano, em Belo Horizonte (MG), e irá premiar o grande vencedor com R$ 15 mil.

“É um evento que celebra a potência do funk, da cultura periférica, um evento que põe todo mundo para dançar – criança dança, adulto dança, idoso dança”, destaca Kdu dos Anjos. “Acho que vai deixar um legado super interessante pra Fortaleza no sentido de mostrar que, às vezes, o grande está em coisas pequenas, e que a gente consegue realizar pequenas ideias para serem impactantes”, conclui.

Projeto para descentralizar investimentos na cultura

Legenda: Concurso ocorre em 8 cidades do Brasil; grande final será em agosto deste ano Foto: Maria Cecília Otoni e Wallan Santos/Divulgação

O movimento que originou o Favelinha na Estrada começou há exatos dez anos, em 2015, quando Kdu dos Anjos criou o Centro Cultural Lá da Favelinha, na comunidade de Aglomerado da Serra, a maior da capital mineira.

Hoje com 34 anos, o artista conta ao Verso que a ideia surgiu após anos atuando em diversas linguagens artísticas – cantando rap, organizando saraus de poesia e fazendo teatro. Percebeu como a arte podia mudar a sua vida e tratou de agir para que pudesse, também, mudar a de outras pessoas.

Segundo Kdu, a ideia principal do projeto é “transformar a economia criativa”, impulsionando artistas periféricos e possibilitando o acesso à arte em lugares onde nem sempre as políticas públicas chegam.

Legenda: Kdu dos Anjos é multiartista e empreendedor social Foto: Ester Teixeira/Divulgação

“Às vezes, o povo tem medo de falar de dinheiro se tratando de cultura e favela, mas o Lá da Favelinha nasce com esse intuito, de ensinar novos ofícios para a comunidade, para a população em geral, para que desses novos ofícios as pessoas possam ganhar grana sendo trabalhadores da arte, da cultura”, destaca.

Dentre os projetos do centro cultural, se destacam o grupo de dança Favelinha Dance, uma cooperativa de moda baseada em upcycling e uma cooperativa de bordadeiras.

Recentemente, o Favelinha na Estrada – que nesta edição chegará, até o início do segundo semestre, a oito capitais brasileiras – conseguiu patrocínio para rodar o País. Desde então, parte da ideia do projeto é ocupar espaços ainda elitizados, como teatros.

“A gente eleva esse patamar da arte de periferia. Por que a arte de periferia às vezes tem que estar só nas esquinas das periferias? Ela tem que estar lá, também, mas por que não estar num teatro de palco italiano, por que não estar num museu, por que não estar na mídia, igual agora, que a gente está trocando essa ideia?”, questiona o idealizador.

“Porque, muitas vezes, a mídia quando fala da favela vem falar só do ‘tiro, porrada e bomba’, e isso é o que a gente menos vê nas periferias. A gente vê muito mais a força empreendedora, a força da cultura”, conclui.

Serviço

"Favelinha na Estrada" em Fortaleza

Espetáculo “Brinco de Ouro”

Quando: Sexta-feira, 17 de janeiro, às 18h

Onde: Palco Principal do Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

Entrada gratuita, mediante reserva no Sympla

Classificação: 16 anos

Sessão com acessibilidade em Libras

Disputa Nervosa Nacional (com aulão de Passinho de BH e participação do coletivo Baile de Favela)

Quando: Sábado, 18 de janeiro de 2025, a partir das 17h

Onde: Complexo Cultural Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Inscrições e mais informações sobre o concurso neste link

Entrada gratuita